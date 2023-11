Jennifer Lawrence zanja la polémica: no se ha operado, solo perdido peso

La conversación que han mantenido Jennifer Lawrence y Kylie Jenner para la revista Interview ha dejado claro que ambas consideran el maquillaje como algo básico para su día a día, pero que, en ocasiones, cambiar o hacer algo diferente provoca rumores como los que vivió recientemente la ganadora del Oscar, de quien se dijo que se había sometido a cirugía estética.

La actriz de 33 años ha aprovechado la charla con la empresaria e influencer para desmentir tales especulaciones, que comenzaron tras su paso por un desfile de Dior, atribuyéndolo todo a dos cosas básicas: ténicas de maquillaje y el paso del tiempo.

"Creo que es increíble lo que el maquillaje puede hacer porque yo trabajo con Hung [Vanngo, un maquillador de estrellas], quien delinea mucho los labios, y yo lo llamo mi cirujano plástico, porque en los últimos meses, desde que trabajo con él, todo el mundo está convencido de que me han operarado de los ojos", ha bromeado la intérprete, que siempre tiene que responder que no se ha sometido a ninguna cirugía estética, solo está maquillada.

Aun así, su paso por el desfile de Dior hizo que en las redes surgiese un escrutinio de su rostro en el que los usuarios creyeron descubrir que Jennifer Lawrence se había puesto relleno en los labios y dulcificado la nariz. Sin embargo, su respuesta ha sido tajante: tu rostro va a ser diferente a medida que cumplas años.

"Yo empecé [en el mundo del cine] a los 19 años, así que ahora veo fotos de antes y de después, desde que tenía entre 19 y 30 años y pienso: 'He crecido'. He perdido esa forma más infantil de la cara, que me ha cambiado porque estoy envejeciendo", ha añadido la intérprete.

"Todo el mundo se estaba pensando que me había operado la nariz y yo tuve que salir a decir: 'Tengo exactamente la misma nariz'. Es solo que mis mejillas han perdido peso y se han hecho más pequeñas. Pero gracias por mencionarlo", ha finalizado.