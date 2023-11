Timothée Chalamet se sincera sobre la exposición pública: "La gente se confunde cuando dices que quieres una vida privada"

Timothée Chalamet es uno de los actores más queridos de Hollywood actualmente. No son pocos los fans que tiene a lo largo de todo el mundo y esto, unido a su éxito laboral con los futuros estrenos de Wonka y Dune: Parte 2, no es de extrañar que sea el centro de todas las miradas.

Una fama que no siempre es compañera, como así ha explicado el intérprete. El interés por su vida personal es algo que no es capaz de equilibrar del todo, especialmente desde que se diera a conocer su relación con la también archiconocida Kylie Jenner.

Así lo ha explicado en la revista GQ, donde Chalamet se ha sincerado como nunca. "No puedo decir que estas cosas no importan porque mi intenso fandom me ha llevado a donde estoy", ha explicado cuando le peguntaron qué opinaba sobre el interés sobre su faceta íntima.

De hecho, no puede evitar sentir que se le "eriza el vello" al pensar que "puede que no tenga derecho del todo a una vida privada". Como ha querido destacar, siente que a veces el escrutinio público es demasiado fuerte y ha puesto como ejemplo la relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle. "A veces, la gente se confunde demasiado cuando dices que intentas vivir una vida privada", ha reflexionado.

Además, si algo tiene claro Timothée es que no sabe hasta cuándo podrá seguir dedicándose al mundo del cine. El joven solo tiene 27 años, pero ya ha comenzado a pensar qué hará con su vida llegado el momento de decir adiós.

"Empiezas a meterte en Instagram, a ver a gente de tu instituto casándose, amigos teniendo hijos, y tú en plan: 'Este rollo sin límites que estoy viviendo, incluso a este increíble nivel en el que estoy que no podría haber ido mejor...'. Pero empiezas a preguntarte, '¿cuánto queda hasta que tengas que cambiar?'", se ha sincerado.