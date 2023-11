Gloria Camila se sincera en redes sobre su adopción: "Nunca he hablado de este tema con mis padres, no me enteré por mi familia"

Gloria Camila se ha abierto como nunca sobre un tema que siempre se ha relacionado con ella pero sobre el que rara vez se ha pronunciado, su adopción, un tema que describe como "interesante" pero "tabú". Por ello, este domingo estuvo charlando con Nuestro Hilo Rojo, perfil en redes llevado por dos padres con dos hijos adoptados.

Tanto ella como su hermano José Fernando nacieron en Colombia, pero fueron adoptados por Rocío Jurado y José Ortega Cano cuando tenían 3 y 6 años, respectivamente.

Ser hijos de una pareja tan mediática la ha hecho estar bajo el foco casi toda su vida, y la etiqueta de "adoptada" ha sido algo que siempre la ha acompañado, tanto para bien como para mal.

"Me ha costado hablar de esto. Es de lo que más hablo en terapia", confesó Gloria Camila en su directo de Instagram. "Hasta que no empecé en terapia seria, no entendía qué me pasaba, o esa sensibilidad que tenía. Llevo mucho tiempo sufriendo sobre esto".

"Siempre se me está criticando por la adopción. Siempre se ha pintado como algo malo, negativo, pero yo lo veo como algo positivo", describió la colaboradora de Espejo público. "Yo no sé por qué estábamos en un orfanato, por qué estábamos en adopción. La gente como yo que hemos vivido en un orfanato y viene una familia que nos quiere dar cariño, cobijo... Cuando nos adoptan nosotros lo vemos como algo positivo porque es como una nueva vida".

La joven de 27 años dijo estar "superagradecida" a su familia adoptiva, pues "fue como una luz nueva". Además, aseguró que nunca se ha planteado conocer a su familia biológica: "Para mí mi única familia es la que me ha querido y cuidado".

Sin duda, se abrió en cuerpo y alma, y mucho más en un canal como Nuestro Hilo Rojo, donde visibilizan la adopción. De hecho, Gloria Camila desveló un detalle que no se conocía hasta ahora, la forma en la que se enteró de que era adoptada: "Nunca he hablado de este tema con mis padres. Yo no me entero por mi familia de que soy adoptada, me entero por el colegio".

La televisiva también habló de las críticas que recibió cuando en 2019 estuvo en Mi casa es la tuya y dijo que, cuando murió su madre en 2006, ella tenía 10 años y "no tenía casi uso de razón", por lo que no tuvo el sentimiento de "me falta una madre".

"La gente me criticó muchísimo. Yo me refería a que cuando empiezo en terapia disocio muchas cosas. Mi cerebro quita cosas que cree que no te convienen", sostuvo. "Yo no es que no lo haya vivido, sufrí muchísimo su muerte. El día que me lo dijeron lloré muchísimo. Mi cerebro disoció ese dolor e intenté no asimilarlo, no tenerlo en cuenta". De hecho, esto podría explicar otro cambio de versión de ese mismo programa, porque dijo que no se acordaba de cómo se enteró de que era adoptada.

"Yo tengo el trauma de abandono. Cuando mi hermana hizo la docuserie, la gente volvió a agrandar el tema adopción. La gente aprovechó esto para machacarme, hacerme de menos por ser adoptada. Todo ese machaque cuando alguien no lo ha trabajado, se le hace un mundo. Cuando hablaba con la psicóloga me decía que tenía el trauma de abandono. Tengo que recordar vivencias del pasado y las fotos me ayudan a recordar", añadió.