Marta Díaz habla de su viral 'reconciliación' con Lola Lolita tras el estreno de su documental: "Me quedé flipando"

Lola Lolita se convirtió en una protagonista sorpresa del documental de Marta Díaz cuando decidió felicitarla por el trabajo en su perfil de Instagram.

Tras meses de peleas y de especulación por el fin de su amistad, la valenciana se hizo viral por apoyar a su compañera de trabajo con una captura de pantalla en la que aparecía que no se había suscrito a Prime Video.

El divertido despiste, que se debía a que acababa de mudarse de piso, recorrió todas las redes sociales y Marta Díaz decidió unirse a la broma. "Ya me dirás que te parece cuando te suscribas", respondió a la historia.

Lola Lolita felicita a Marta Díaz por su documental en Amazon Prime, pero se ve que no está suscrita.



La respuesta de Marta Díaz 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 estoy por los suelos 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/f98xXiBeuk — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) October 19, 2023

El comentario fue interpretado como una prueba de la mala relación entre las influencers. No obstante, ahora Marta Díaz ha confirmado que el mensaje facilitó un acercamiento entre las examigas.

"Me quedé un poco flipada, no me esperaba su apoyo en redes sociales", ha reconocido la madrileña en el pódcast de Druni: "El detalle me pareció muy bonito y me sorprende, porque ya no nos llevamos como antes".

Además, ha revelado que, antes de repostear su imagen, la habló por privado para agradecerle personalmente por el mensaje. "Yo creo que ella no se dio ni cuenta", ha añadido, sobre el tema de la suscripción de Prime: "Yo puse el mensaje para quitarle importancia porque me dijeron la que se estaba liando en Twitter".

De hecho, recientemente, han vuelto a hablar en otros eventos e incluso se han ayudado. "No me gustan los malos rollos o no saludarme", ha recalcado.

Un mensaje que lleva repitiendo meses, después de que las redes observaran malos rollos entre ambas creadoras. Marta Díaz no invitó a Lola Lolita a su cumpleaños y eso desató una gran polémica que, finalmente, se zanjó por privado. Se desconocen las razones, pero las tiktokers han luchado por aparentar una mejor relación desde entonces.