Paris Hilton rechazó 20 embriones congelados de niño antes de anunciar la llegada de su hija London

"¡Mi princesa ha llegado!" Con estas palabras, la multimillonaria Paris Hilton, de 42 años, sorprendía hace unos días a sus seguidores anunciando que, muy pronto, se convertirá en madre por segunda vez junto a su marido, Carter Reum, pero, esta vez, lo será de una hija.

Y es que, después del nacimiento de su primer hijo, Phoenix Barron, la empresaria reveló su deseo de tener una hija, una 'mini-Paris'. "Me encantaría que tuviera una hermanita y llamarla London, pues Londres es mi ciudad favorita. De hecho, había elegido ese nombre desde hace mucho tiempo, probablemente hace más de 10 años. Me encanta, es bonito y suena bien: Paris y London", confesó el pasado mes de marzo la influencer durante la promoción de su libro, Paris: The Memoir.

Por ello, y a pesar de mostrarse muy feliz junto a su pequeño -"Ya eres amado más allá de las palabras" expresaba en sus redes-, la heredera del imperio Hilton no ha tardado en desvelar su ilusión por la llegada de su hija London. "Agradecida por mi niña", escribió Paris hace unos días a través de su perfil de Instagram.

Desde el año 2021, Paris Hilton no tiene ningún reparo a la hora de hablar de sus dificultades para tener descendencia. De hecho, poco después del nacimiento de Phoenix Barron -cuyo segundo nombre es un homenaje al abuelo de la socialité-, se supo que la influencer recurrió a la gestación subrogada para tener al bebé.

En esta ocasión, parece que la situación no es muy distinta, pues deberá someterse a más tratamientos de fertilidad. Asimismo, tal y como ella misma ha desvelado, ya tiene una veintena de embriones congelados porque cada uno de ellos han resultado ser varones. "Hemos pasado por esto siete veces y todos son niños. Tengo 20 niños", confesó en una entrevista que concedió a la revista Glamour UK.

La primera vez que se sometió a este tipo de técnicas de reproducción asistida fue en 2021. Aunque la fecundación in vitro fue un proceso "muy duro" para ella, ya en ese momento se mostraba "contenta" ante la posibilidad de poder tener mellizos. Ahora, la empresaria se encuentra a la espera de los resultados. "Justo me sometí de nuevo al proceso hace un mes. Estoy esperando a los resultados, a ver si hay alguna niña", confesó.

Estados Unidos y Bélgica son algunos de los países en los que se permite la elección del sexo del bebé durante los procesos de fecundación. En el caso de España, sin embargo, la ley de reproducción humana asistida prohíbe expresamente la posibilidad de elegir el sexo del embrión, salvo casos excepcionales, como la prevención de alguna enfermedad ligada al sexo.