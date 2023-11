Leticia Dolera, que sufrió 'bullying' en su adolescencia, ve en 'La caja de arena' un "regalo de la vida"

La actriz Leticia Dolera, que sufrió bullying en su adolescencia, considera "un regalo de la vida" la serie La caja de arena, que visibiliza el acoso escolar y en la que ella da vida a uno de los personajes. Promovida por Fundación ColaCao y el Consejo Superior de Deportes (CSD), se estrena este domingo en Neox y Atresplayer a las 22:30 horas.

A lo largo de sus capítulos, que se podrán ver cada domingo a las 22:30 horas en Neox y Atresplayer, narra un caso de bullying a través de seis puntos de vista diferentes, en los que están las víctimas, los testigos y los acosadores. La serie muestra un puzle en el que cada uno de los actores implicados deja un espacio a la esperanza para recordar que todas las personas pueden hacer algo contra el acoso escolar.

Esta obra audiovisual, formada por seis capítulos, fue creada por Víctor Pedreira, Nuria Gago y Pedro Rodríguez Pérez, y dirigida por Daniel Romero, que afirmó en una entrevista que "lo interesante de la serie es que es un caso de bullying visto desde diferentes puntos de vista. Cada episodio de la serie aborda la perspectiva de cada uno de los personajes o de los de las personas que participan de alguna manera, en ese caso de acoso escolar".

Jaime López-Amor y David Troncoso firmaron la producción ejecutiva, y Micky Irisarri fue el director de Producción. En cuanto al reparto, se puede encontrar a caras jóvenes como Adria Salazar, Álex Mola, Carla Domínguez, Pablo Riguero, Miguel Fernández y la debutante Pooky Jongen, que encabezan el reparto como protagonistas, mientras que Núria Gago, Leticia Dolera, Jordi Aguilar, Rocío Muñoz-Cobo y Teresa Rabal, entre otros, dan vida a los personajes adultos.

El actor Pablo Riguero, que interpreta el papel de Aarón, el joven maltratador, explicó que su personaje "está frustrado, y ese malestar lo acaba pagando con los compañeros. Y esto es interesante porque al final hay que dar ayudas a las víctimas y son las primeras que tienen que recibir esa ayuda, pero también hay que escuchar a los acosadores y ayudarles para así entenderles".

Primer capítulo

En el primer capítulo de la serie se ve cómo Carlos, chico de aparente "éxito social" que juega al fútbol en las categorías inferiores del Rayo Vallecano y al que todo parece ir bien en su vida, falla en un momento crucial de la final de un partido. A partir de ese momento, se destapa la caja de truenos y pone de manifiesto que las expectativas familiares suponen una presión excesiva para él, y que, en el instituto, algunos esperaban su debilidad para vomitar toda su envidia sobre su compañero. Así, Carlos empieza a aislarse y a sufrir un 'bullying' cada vez más insoportable. No obstante, la aparición de Irene, una chica que también juega al futbol, supondrá un gran giro en los acontecimientos y ayudará a que Carlos pueda salir de la situación de acoso que sufre.

Un momento de la serie 'La caja de arena'. Fundación ColaCao

También aparecen en escena las actrices Nuria Gago, guionista de la serie, su primera experiencia en esta faceta, y que interpreta a la profesora de educación física; y Leticia Dolera, la psicóloga del centro educativo. Dolera comentó que para ella "fue muy bonito porque yo sufrí bullying en mi adolescencia, y he interpretado el papel de la persona adulta que da herramientas a los chavales, y eso ha sido un regalo de la vida".

"A mí lo que me hace muy feliz de formar parte de este proyecto es que la cultura es una herramienta de transformación social. No es solo entretenimiento. Incluso una película, cuando es entretenimiento, también tiene una carga política. Todas las historias son políticas. Entonces, que una serie impulsada por una fundación quiera poner sobre la mesa y dar herramientas de un tema tan delicado, tan sensible y tan importante como es el cuidado de nuestros adolescentes, que insisto, eso es responsabilidad de todos", explicó.

Datos sobre 'bullying'

Este mes de noviembre, la Fundación ColaCao presentó junto a la UCM el primer Estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia. "Una muestra de casi 21.000 estudiantes de las 17 comunidades autónomas, que refleja que desde 4º de Primaria hasta 4º de Secundaria hay un 6,2% de alumnos que se reconocen como víctimas de acoso escolar", afirmó esta fundación.

Del estudio se extrajeron datos "tan impactantes" como que casi dos niños por aula sufren bullying en España, y que hay un acosador por cada dos aulas: en valores absolutos, casi 220.000 víctimas y 74.000 acosadores. "Estos datos nos hacen ver que tenemos un problema social y que como tal implica a toda la sociedad", sentenció Nuria Gago.

Además, un dato que reflejó la investigación y que se puede relacionar con La Caja de Arena es que la relación del bullying y el suicidio "es muy alarmante". En el caso del acoso escolar, el 20,4% de las víctimas y el 16,8% de los acosadores declaran haber intentado quitarse la vida alguna vez. En el caso del ciberacoso, son el 21,1% de las víctimas y del 24,9% de los acosadores.