ElXokas se une a la King's League, tras criticar a otros presidentes de la liga por "no involucrarse"

ElXokas ha dado mucho que hablar en las últimas semanas con su opinión sobre la Kings League, un formato que ha apoyado mucho desde el principio y del que casi forma parte hace unos meses.

El streamer gallego fue uno de los contactados para formar parte de la versión latinoamericana de la liga, pero lo rechazó porque consideró que no iba a poder involucrarse del todo.

Tras tomar esta decisión, se hizo muy viral por señalar que hay varios presidentes en España que les falta compromiso con sus equipos y que deberían ser despedidos.

Las palabras despertaron redecillas entre los streamers e incluso Iker Casillas se dio por aludido. En un mensaje por el grupo de presidentes, preguntó "quién era" ElXokas y este, respondió por Twitter: "Una pena que ayer tampoco se pasase por el After Kings".

Hahaahahahahshahdhdhdh qué cabrón. Una pena que ayer tampoco se pasase por el after kings 🤣🤣🤣 — XOKAS (@elxokas) November 21, 2023

Tras estas palabras, en las que confesaba su deseo de involucrarse de alguna manera en el proyecto, finalmente ha confirmado en su último directo que formará parte de la Kings League en 2024.

"Voy a estar involucrado pronto", ha confesado, revelando que es "leak", es decir, una filtración que no estaba permitida aún confirmar. "Al que le guste bien y al que no, que me la coma", ha añadido, sabiendo ya las críticas que puede hacer.

"Espero que disfrutéis", concluye, sin dar muchos detalles y dejando abierta mucha especulación. Es posible que Piqué decida crear nuevas plazas para que entren otros creadores, pero, por la manera de comentarlo del Xokas, parece que le van a dar un rol especial en los partidos.