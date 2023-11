Agatha Ruiz de la Prada desvela un detalle de su última conversación con Genoveva Casanova

Pocas veces da puntada sin hilo Ágatha Ruiz de la Prada cuando habla. Así ha sido en su última aparición pública, en el Rastrillo de Nuevo Futuro, celebrado en Madrid bajo la presidencia de la reina Sofía, en sustitución de su cuñada Pilar de Borbón.

Allí, habló de la monarca, que se le puso a llorar a ella víctima de la emoción. "Ella (Pilar) era el alma del rastrillo, ha estado ahí siempre, se la he echado de menos como es natural y la Reina ha querido llenar un poco el huecazo, coger el papel de su cuñada ayudando, y lo ha hecho fenomenal. Se emocionó, pero luego estuvo muy simpática y se reía y todo".

También citó a Carmen Lomana, quien se ha metido con Ágatha en alguna ocasión. "Dos no se pelean si uno no quiere y yo no quiero pelearme", dijo.

Carmen Lomana, enemiga acérrima de Ágatha. Getty Images

Pero lo más interesante fue lo que dijo de Genoveva Casanova, con quién hablo recientemente, según relató, aunque no precisó cuándo.

La mexicana le confesó "aunque la conozco muy poco", que "desde José María Michavila (con quien rompió en agosto de 2016 tras dos años de amor) no había tenido ningún novio".

"Me chocó porque tampoco venía muy al caso y se me quedó como en la cabeza. A lo mejor es que justo era lo contrario, no lo sé" asegura Ágatha ante la prensa con total naturalidad.

Ágatha Ruiz de la Prada también asistió esta semana a la fiesta del periódico La Razón, donde se encontraba su exmarido, Pedro J. Ramírez, con su nueva mujer, Cruz Sánchez de Lara.