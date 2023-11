Miley Cyrus celebra su 31º cumpleaños con una fiesta y un pequeño concierto privado

Este jueves 23 de noviembre Miley Cyrus cumplía 31 años. Lo hacía, además, firme en su nueva convicción de alejarse de focos y, sobre todo, de escenarios multitudinarios. "No es lo que me gusta: ni siento una conexión ni me siento segura", confesó hace unos meses. Y, por ello, nadie hasta ahora había escuchado su último disco ni el gran éxito de este, Flowers, en directo. Pero la artista tenía una sorpresa preparada.

Cyrus, que no ha asistido a galas de premios ni festivales en todo el año, ha decidido celebrar su cumpleaños con una fista de carácter privado en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles y, además, regalar a los afortunados presentes una actuación intimista en la que no solo ha cantado el susodicho hit, sino también un nuevo tema inédito.

"Mi regalo de cumpleaños para mí este año fue saber cuándo darme al resto. He actuado para mí misma y he cantado algunas de mis canciones favoritas, incluidas también mías", ha escrito Miley en una de sus últimas publicaciones en Instagram, añadiendo varios extractos de los diferentes temas, como una versión de Faithfully, canción de 1983 de la banda Journey.

"La primera presentación 'en vivo' de Flowers fue ante una audiencia llena de amigos y familiares. He devuleto esta canción a sus orígenes y ha vuelto a brotar sensacionalmente. Estoy muy agradecida por el crecimiento tanto suyo como mío. Con amor, Miley", ha conitnuado la artista, que aunque opta a seis premios Grammys el próximo mes de febrero, nada hace indicar que asista a la ceremonia.

Además, Miley Cyrus, que cmabió la letra del conocido single y que pidió a los asistentes que cantaran con ella, ha aprovechado el evento íntimo para sorprender a sus invitados e interpretar parte de un tema inédito, cuya letra por ahora dice así: "Don’t know if it’s ever gonna stop / I wouldn’t mind if it don’t / Don’t leave me high / Don’t let me down / ‘Cause I want you more".

Por último, la cantante ha subido varios posts a su Instagram bajo el sencillo pie de foto "31" y llenos de fotografías de esa misma noche, en la que aparece con un ajustado vestido negro palabra de honor, una chaqueta también oscura y un bolso con estampado de piel de leopardo.