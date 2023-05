Miley Cyrus no quiere hacer más conciertos multitudinarios: "No es lo que de verdad me gusta"

Está tan acostumbrado el fan a que sus mayores ídolos musicales den conciertos más o menos abarrotados de gente que el hecho de que una megaestrella asegura que no es así como quiere que llegue su música es una extrañeza total. Pero así lo siento Miley Cyrus, que ha respondido bastante tajante ante la posibilidad de una gira tras el éxito de su más reciente álbum, Endless Summer Vacation.

La forma en la que las canciones del disco se han convertido ya en verdaderos himnos y, sobre todo, la canción Flowers, que se ha aupado varias semanas al número 1 de las listas, convirtiéndose en todo un hito en la carrera de la artista, no convencen aún así a la cantante para subirse a un escenario delante de tantísimos seguidores.

En una reciente entrevista publicada por la edición británica de la revista Vogue, la autora de otros hits como Wrecking ball o Midnight sky ha afirmado que no quiere hacer un tour con este nuevo disco porque no acaba de sentirse a gusto en esos contextos multitudinarios —y nadie duda de que así tendrían que ser sus espectáculos—.

"Cantar para cientos de miles de personas no es lo que de verdad me gusta. Ni siento una conexión [con el público] ni yo misma me siento segura. No es algo natural, porque sí, estás frente a miles de personas, pero estás sola", ha declarado Miley Cyrus.

"Después de mi último show, lo entendí mejor como una pregunta. Y es que no puedo. No puedo sola, porque no es lo mío, y no es mi culpa, sino mi deseo. Me pregunté: '¿Quiero vivir mi vida para darle ese placer o esa satisfacción a alguien más que no soy yo?'", ha explicado la artista, anteponiendo por encima de todo su felicidad.

La artista de 30 años, que lleva desde su infancia y adolescencia viviendo el escrutinio constante de medios y de público, ha querido aún así tranquilizar de alguna forma a sus fans añadiendo que no descarta empero realizar algunos conciertos de carácter más íntimo.