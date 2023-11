Rozalén canta 'La puerta violeta' con un grupo de escolares por el Día contra la Violencia de Género

La cantante Rozalén ha contado este jueves que muchas mujeres la paran por la calle solo para decirle "Yo pinté mi puerta violeta, gracias", en referencia a la canción que compuso en 2017 por "terapia" propia tras un "amor tóxico" y se ha convertido en un himno contra la violencia machista.

"En noviembre (25N) o en marzo (8M) me llegan vídeos de colegios, de asociaciones, cantando y trabajando la canción La puerta violeta, ya no me pertenece a mí, es algo muy hermoso dentro de lo oscuro que esconde", ha contado Rozalén en un acto por el Día Internacional contra la Violencia de Género en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.

Rozalén ha defendido el valor de las canciones como herramientas "para mover muchas cosas, para emocionarnos, para hacernos pensar", y ha repasado cómo nació La puerta violeta, una canción en la que ella pensó que estaba siendo "muy metafórica" y que pronto resultó ser un tema "que muchas mujeres identificaban con el maltrato físico".

"Yo nunca he recibido maltrato físico, pero a veces he tenido mala suerte con parejas, con amores tóxicos; no te das cuenta y entras en un bucle de humillaciones que no entiendes, y es muy difícil después decir ciertas cosas, porque no tienes un moratón que demuestre nada", ha explicado la cantante.

Y ha añadido: "Pasé una época muy chunga, estaba muy perdida, y un brujito en una terapia me hizo imaginar y yo pinté una puerta violeta, pensé en el Pirineo aragonés, en un prado verde".

Rozalén cree que "las imágenes amables" del vídeo de su canción han contribuido a que se esté utilizando para explicar "un tema tan doloroso" a niños y jóvenes en colegios e institutos.

La artista ha terminado cantando su emblemática "puerta violeta" con un grupo de escolares y su inseparable guitarra, en un acto que ha llenado el histórico Paraninfo de la Universidad de Salamanca.