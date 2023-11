Pedroche, cansada de las críticas que recibe en redes: "Protejo a mi hija de todo este odio"

Cada publicación, cada story, cada palabra, cada look, cada reflexión, cada opinión... Parece que todo lo que rodea a Cristina Pedroche es escudriñado y, en algunas ocasiones, retorcido y criticado. Y ella lo sabe, pues es una asidua a las redes. Motivo de más para saber a qué no quiere exponer a su hija Laia.

La presentadora de Password subió recientemente una historia en la que aparecía en el parking del aeropuerto y aprovechaba para hablar de lo mal que lo pasa cuando ve a la prensa en la terminal. "Me sigo poniendo muy nerviosa, y ahora que voy con la niña, más", defendió. "Si ya de por sí son muchas horas y no me apetece mucho salir con esta cara, pues con la niña menos".

"Me pone muy histérica. Menos mal que está dormidita y la he puesto tapada para que no se la vea nada. Pero no me gusta", añadió. "Sé que están haciendo su trabajo, pero me pongo muy nerviosa".

Tras mostrar esta opinión personal, lo que no esperaba la vallecana era la cantidad de odio que iba a recibir en Instagram. "¿A qué viene tanto drama? Mira que me gustabas, pero esta intensidad desde que fuiste madre... Parece que inventaste tú la maternidad", le dijo una usuaria. "Tranquilízate mujer, que no eres el ombligo del mundo ni la única madre. Qué difícil debe ser eso de gestionar la fama".

"¡Estás fatal de la cabeza! Ser madre te ha hecho muy mal", sentenció otra. "Qué tonta eres. Te pones nerviosa por todo. Si no quieres que te vean la cara, ¿por qué subes este post entonces? Vas a transmitir todo ese miedo e inseguridades a tu hija", añadió otro.

'Stories' de Cristina Pedroche. INSTAGRAM

Tras compartir en sus stories todos estos mensajes destructivos, se pronunció en otra publicación: "Os juro que no me venía venir todo el odio que ha generado este vídeo. Lo he grabado cuando ya estábamos saliendo del parking y ya había sucedido".

"No es solo que la saquen fotos, en lo que se genera alrededor. Si ni hay prensa y salimos rápido nadie nos mira, pero con ellos se llama mucho la atención y me pongo nerviosa", explicó. "Yo no escondo a la niña, cada vez que alguien me pregunta enseño fotos y vídeos bien orgullosa, pero sí que la protejo de todo ese odio que recibo y así lo seguiré haciendo. Solo pido respeto, nada más".