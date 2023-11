Tonos blancos y estilo playero: así es la nueva casa veraniega de Sofía Suescun

Decorar una casa no es sencillo, por eso Sofía Suescun no puede evitar sentirse intimidada a la hora de dar su toque personal a su nueva casa. Para la ganadora de Gran Hermano esta aventura no es nueva, pero aun así va con pies de plomo para dejar su casa de la playa de la mejor manera posible.

Y es que, a diferencia de su residencia habitual, la influencer tiene pensado poder alquilar el apartamento, situado en una buena zona residencial, por lo que las decisiones juegan un papel fundamental. Después de conseguir la casa perfecta, su siguiente misión es que no solo la localización sea la idónea, sino que su interior invite a quedarse.

De este modo, la que también se alzara con la victoria en Supervivientes ha ido compartiendo a través de sus redes sociales las primeras modificaciones que ha realizado en el salón. Así se pueden cómo la novia de Kiko Jiménez a potado por muebles de madera.

Así es el salón de Sofía Suescun. INSTAGRAM

"Me la he jugado" ha explicado la joven en su perfil de Instagram mostrando el estilo vintage de la estancia. La paleta de color clara casa a la perfección con la madera de olmo, creando un espacio relajante y luminoso.

Uno de los elementos que más destaca en el salón es una gran mesa de comedor de madera natural. Un mueble que aúna todas las ideas decorativas y que, además, se convierte en el protagonista de la estancia. Aunque, para Sofía no es suficiente, y por ello ha pedido ayuda a sus seguidores.

La 'influencer' ha pedido ayuda. sofia_suescun / INSTAGRAM

Como así ha contado, busca dar un poco más de vida y color a las paredes. Su idea es colocar otro tipo de decoración, como espejos o cuadros en las paredes, pero no sabe de qué tipo deberían de ser para que siguieran la estética. Y es que, como así ha explicado, ella busca que tenga un "toque playero" y por eso ha utilizado un biombo de cañas de bambú blancas para separar el salón del comedor.

Por último, el elemento con el que la influencer ha cerrado el listado de sus nuevas adquisiciones ha sido un sofá tipo chaise longue. En un tono gris claro y con tres plazas que se pueden modular, el asiento es el favorito de Sofía. "Me enamoró en foto, pero lo ha hecho más aún con su comodidad", ha explicado en su perfil.