Beth, representante de España en Eurovisión con 'Dime' en 2003, presenta a su tercera hija, Uma

Beth Rodergas no puede estar más feliz. La cantante que se dio a conocer en Operación Triunfo 2003 acaba de presentar a su tercera hija, Uma. La pequeña de la casa es furto de su matrimonio junto a Joan Boix March, padre de sus otros dos hijos, Lia, la mayor, y Kai, el segundo.

Desde que diera a conocer la noticia de su tercer embarazo, Beth ha ido narrando poco a poco cómo ha sido todo el proceso. Y es que, la también actriz siempre ha sido muy abierta con todos sus fans, mostrando la buena relación que tiene con su marido y sus dos hijos.

Por ello, no ha extrañado a nadie que la intérprete haya publicado la gran noticia. De manera sencilla, pero directa, con una foto de la pequeña y su nombre, "Uma", Rodergas ha mostrado orgullosa cómo su familia ya es numerosa.

La imagen cuenta ya con más de 24.000 y no son pocos los comentarios de enhorabuena que ha recibido la 'triunfita'. Desde compañeros del programa que le hicieron conocida, como la instructora Noemi Galera o el también concursante Joan Tena: "¡Qué cosa bonita!".

Beth fue la encargada de representar a España en la edición de Eurovisión de 2003 con su tema Dime, con el que logró un octavo puesto. En 2010 conoció a su actual marido, Joan y dos años después tuvieron a su primera hija, Lia. Kai, el segundo de la casa, nació en 2016 y, hasta noviembre, era el pequeño. Ahora Uma ocupará ese lugar.