El viral despido de Carmen Merina abre el debate en redes sobre las empresas: "La han echado por actuar como un ser humano"

El despido de Carmen Merina ha causado sensación en redes sociales. La tiktoker conocida como @rayomcqueer se hizo famosa por hablar de "las cosas que le daban igual" mientras trabaja en una cafetería.

Tras revelar que se sentía explotada cobrando apenas cinco euros la hora y hablar de sus experiencias en la cadena de alimentación, hace unos días anunció que habían decidido cesarla.

Una decisión que ha indignado a muchos usuarios de redes sociales, por los motivos alegados por la empresa. Para empezar, asegurando que era porque "no estaba a gusto", pero, después, mostrando un "gran dossier" con pruebas de que había dado "descuentos de más".

QUE LE HAN DESPEDIDO 😭 pic.twitter.com/FQRpC52i5d — Suzete CFO Brunei 🇧🇹 (@itshimeeel) November 19, 2023

Carmen ya había defendido en otras ocasiones que, saltándose ligeramente las normas de la empresa, conseguía fidelizar más a los clientes. No obstante, es evidente que la cadena no estaba de acuerdo y la han echado tras revisar sus virales vídeos de TikTok.

Por eso, muchos aseguran que se trata de un despido improcedente y, días después, aún siguen debatiendo sobre cómo debe proceder Carmen o si fue o no una buena decisión de la empresa.

no ! decid siempre y a todo el mundo que vuestro trabajo es una mierda 🫶🏻 la gente tiene q empezar a enterarse de q el trabajo asalariado es una estafa y a más personas llegue mejor 💋 https://t.co/KZdRb6VlaD — yaiza 🍒 (@santayaiza) November 20, 2023

Hay jurisprudencia en casos así: UNA EMPRESA NO PUEDE ECHARTE POR SUBIR VÍDEOS EXPONIENDO TUS OPINIONES SOBRE LO QUE SEA EN TU VIDA FUERA DE HORARIO LABORAL, AUNQUE SEAN OPINIONES SOBRE TU EMPRESA.

Si lo recurre, es nulo. — perdidue (@perdidueblog) November 19, 2023

La conversación ha ido más allá y el streamer Enrique Alonso ha hablado en su directo sobre el trato en general que tienen muchas cadenas a la hora de despedirte.

@chicocartera No vendas tu humanidad por 5 euros la hora ♬ sonido original - Chicocartera

En un clip que también se ha hecho viral se ha quejado "la hipocresía" de los de Recursos Humanos: "Si solo os importa el beneficio, no tenéis derecho a actuar como seres humanos. Id con la verdad por delante y mostrar los calculadores que sois".

"No te hagas pasar por enrollado, no te hagas pasar por un ser humano porque me estáis despidiendo por ser un ser humano", ha asegurado, enfadado con el discurso de la importancia de estos negocios: "Si las empresas estuvieran para mantenernos, no te echarían a la calle a la primera de cambio porque has hecho un TikTok".

"No vendáis vuestra humanidad por ellos", ha concluido. Una idea que lleva Carmen defendiendo desde el principio y con la que está orgullosa de haberse hecho conocida en redes sociales.