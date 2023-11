A la venta la 'falsa' mansión de Kris Jenner en el 'reality' de las Kardashian

Quizá los fans no se dieran cuenta en su momento, pero en algunas temporadas del reality de las Kardashian había una casa en la que parecía vivir Kris Jenner, porque era donde se rodaban los exteriores cuando ella era la protagonista de la situación. Pero esa casa no solo no era suya, sino que su propietario ahora está deseando venderla al mejor postor.

La mansión, ubicada en Studio City, un conocido barrio en las colinas de Hollywood, en Los Ángeles, se utilizaba para las tomas de la presunta vivienda de la matriarca del clan, pero desde hace unos días, y por segunda vez en cinco años, está a la venta. Y su precio se ha incrementado considerablemente: 8,9 millones de dólares —en concreto, 8.888.888 dólares, unos 8,15 millones de euros—.

Se trata, además, de una importane subida con respecto a lo que pagó por ella en 2018, cuando la adquirió por 5,25 millones de dólares —4,81 millones de euros, aproximadamente—. En la revalorización, suponen desde medios norteamericanos como TMZ, tendrá algo que ver que haya aparecido en el popular programa de Keeping Up With The Kardashians.

El hecho de que esta fuera la presunta casa de Kris Jenner, sin embargo, no se hacía por razones de apariencia ni por similitudes con su casa real, sino por motivos meramente de seguridad, ya que no podían mostrar el verdadero hogar de la matriarca del clan, habida cuenta de la cantidad de robos y de personas obsesionadas con el show.

La casa, que ha salido varias veces al mercado en la última década, ha fluctuado mucho sus precios, dependiendo de la situación del mercado inmobiliario y de los tipos de interés. Aun así, se trata de una vivienda típicamente lujosa de ese área de California, con siete dormitorios, nueve cuartos de baño, piscina con solarium y una enorme extensión de terreno.