Kim Kardashian revela su tatuaje más secreto

Hay una frase que define muy bien la relación de Kim Kardashian con los tatuajes. Se la dijo a su hermana Khloé Kardashian cuando esta, a los 16 años, decidió hacerse en la parte baja de la espalda una cruz alada a la que, más tarde, le añadió la palabra Daddy en recuerdo de su padre fallecido.

Ese tatuaje ya desapareció porque Khloé fue a borrárselo, pero no la frase que le dijo Kimberly y que se ha vuelto tan famosa que la ha seguido utilizando: "No le pones una calcomanía en el parachoques a un Bentley". Pero resulta que, hace un par de años, justo antes de comenzar su relación con Pete Davidson, la empresa e influencer no siguió su propio consejo.

En el último episodio del reality que protagoniza la familia Kardashian, la fundadora de la marca Skims ha dado a conocer que ella misma se hizo un tatuaje en secreto la misma noche que presentó el Saturday Night Live, en octubre de 2021, y que había mantenido la tinta oculta a los fans estos dos últimos años.

Según ella misma narra, todo el equipo de Kim acabo por convencerla a las 4.30 de la madrugada de que se lo hiciera y conmemorase así una actuación que fue muy aplaudida —con su primer beso, casto y dentro de un sketch, con Pete Davidson—. De esta forma se acabó tatuando un símbolo del infinito en el interior del labio inferior.

"La noche en que presenté el SNL, todos mis amigos [se refiere a su hermana Khloé, La La Anthony, Tracy Romulus, Stephanie Shepherd y Allison Statter, según había contado] y yo nos fuimos a hacernos tatuajes iguales. Todos ellos se los pusieron en las manos y yo pensé: 'Cien por cien que no me hago un tatuaje'", ha rememorado.

Sin embargo, solo cambió de idea cuando le dijeron que podría ser en otro lugar del cuerpo en el que los fans no lo fueran a ver. Y se decantó por el interior del labio. De hecho, muestra un vídeo del momento, en el que se ve que dice "Esto no es nada" en referencia al posible dolor que le estuviese infringiendo el famoso tatuador JonBoy.

Kim ha continuado afirmando que en todo este tiempo como "nadie lo ve, nadie lo sabe". "Lo olvido, pero de vez en cuando, usando el hilo dental y veo algo ahí y digo: '¡¿Qué es eso negro en mi boca?!'", ha añadido para acabar bromeando: "Al final sí que le puse una calcomanía en el parachoques de un Bentley".