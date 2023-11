Entrevista

A finales de los noventa, Caiga quien caiga lanzó a la popularidad a un buen número de rostros que dejaron huella en televisión. Entre ellos, Juanjo de la Iglesia, que ha desarrollado su carrera fundamentalmente entre la pequeña pantalla y la radio, en la que actualmente trabaja en La brújula de Onda Cero. Este domingo le podremos ver a las 12.30 horas en la librería madrileña Sin Tarima Libros, donde, con su particular estilo, convertirá el mundo paranormal en un desternillante monólogo con toques de magia y terror.

¿Prefiere hablar con los del más allá antes que con los del más acá?A veces son bastante más de fiar, sí, porque suelen ser muy bien mandados y muy limpios (ríe). Yo tenía un tío que vivía, en un pueblo de Galicia, pared con pared con el cementerio, y siempre me decía: '¡son unos vecinos fenomenales, no molestan nada!'.

Personalmente ¿qué opinión tiene de lo paranormal?

Creo que conlleva cosas que suelen ser una gran tomadura de pelo. Admito que hay algunos videntes, por ejemplo, que me despiertan cierta ternura, porque son una especie de buscavidas, pero normalmente suelen abusar de la buena fe de los demás para sacarles los cuartos. Me da pena y mucho coraje, porque siempre se abusa de las personas con necesidad o ignorancia. Y no hablemos ya de las medicinas basadas en fenómenos sin comprobar. 'Yo le curo a usted el cáncer', 'yo le ayudo a andar a usted, que es paralítico'... ¡Ahí es que están jugando con la salud.

Hay gente que sí cree. ¿Teme herir sensibilidades al hacer humor de ello?Últimamente, si no molestas a alguien u ofendes a algún colectivo es porque estás callado. Creo que no hay que preocuparse mucho por eso, hay que hacer las cosas con honradez y, si enfada o no a alguien, es lo último que hay que preguntarse. A ver, yo lo que digo es que este tipo de fenómenos o actividades, como las pseudomedicinas, mientras no estén demostradas, lo que hacen es abusar de la buena fe de las personas, por mucho que crean. Abusan precisamente de eso, de la credulidad. En cuanto a los videntes, yo a la gente le diría que echen cuentas de lo que les cuesta llamar al teléfono. Si alguien se molesta, pues lo siento. Se tiende a pensar que para hacer humor hay que ser tremendamente cruel. Yo no estoy buscando eso, solo busco un punto de vista humorístico sobre una situación en la que, personalmente, yo tengo una postura muy clara.

'Crónicas del más (o menos) allá', de Juanjo de la Iglesia. JUANJO DE LA IGLESIA

De la actualidad ¿qué le provoca humor y qué le da terror?Es todo un poco humor negro. Hay cosas que tienen su gracia, pero se quedan un poco en la mueca. No quiero entrar en temas de política, pero, hablando en general, creo que estamos viviendo un momento realmente esperpéntico, te ríes por no llorar y se te congela la sonrisa por momentos. En estas situaciones el sentido del humor es una postura muy saludable. Y no hablo de esa frivolidad impertinente y superficial, pero sí de tomar distancia y tomárselo con humor.

Su 'Curso de ética periodística' se convirtió en la sección de CQC más recordada. Se adelantó a las fake news y el clickbait.Hay algo muy curioso, y es que yo estuve un año sin hacer esa sección porque decían que la gente no la iba a entender, y, sin embargo, es la que la gente más recuerda de aquella época. Actualmente no se podría hacer, porque, si recuerdas la mecánica, nosotros cogíamos un titular, decíamos cómo tenía que ser el correcto y, al final, poníamos uno exageradísimo. ¡Es que ahora mismo ya es así, ya no se puede exagerar más! Los deslices que había antes, ahora son buscados, así que yo no sabría qué decir para hacer un chiste.

Y un programa como CQC, ¿ahora se podría hacer?Si se quisiera, sí. Como se pudo hacer en aquel momento, en contra de la opinión de casi todo el mundo, porque solo le gustaba a tres personas. Recuerdo conversaciones con gente que tenían mando en las televisiones y las productoras que decían que eso era un disparate y no se podía hacer. Fue muy gracioso, porque luego duró siete años y se canceló porque Paolo Vasile lo quiso quitar, no porque fuera mal de audiencia. Yo ahora no veo ninguna productora, y menos aún una cadena, que estuviera por la labor de hacerlo.

¿Echa de menos el medio?Es que veo muy rara la televisión de ahora. Tengo que reconocer que voy reduciendo mi dosis de televisión porque no me interesa mucho. ¿La echo de menos? Sí, pero depende de para hacer qué. Es cuestión de que te dejen hacer algo que te guste medianamente. Por otro lado, somos profesionales, y hay que estar donde esté el trabajo.

Juanjo de la Iglesia, en los estudios de Onda Cero. JORGE PARÍS

¿Y qué le gustaría que le dejaran hacer?Yo he hecho cosas muy interesantes y, dentro de lo que cabe, he tenido mucha suerte, tanto en la tele como en la radio. No me puedo quejar, aunque me gustaría poder elegir más de lo que lo he hecho. Echo una mirada atrás a mi currículum y veo que he hecho cosas muy interesantes. Incluso he arriesgado, porque si vas escogiendo solo lo que te gusta, a veces pierdes dinero.

Se habla mucho de las etapas en televisión, de las modas. ¿Cree que los presentadores también la sufren?Eso ha pasado toda la vida. Un presentador tiene su tiempo en televisión y, de repente, se olvidan de él. Es triste, pero cierto. Los presentadores dependen básicamente de la suerte y del éxito, no de la calidad. Tienes que tener mucha suerte para encadenar varios éxitos o para mantener un programa muchos años y así poder irte a otro. También te tiene que gustar, porque hay un problema, que es el precio que hay que pagar para tener éxito.

JUANJO DE LA IGLESIA El periodista y presentador (Madrid, 1959) se inició pronto en los medios como redactor y guionista de RNE o en programas de Telemadrid, Telecinco y Antena 3. Sin embargo, su mayor popularidad se centró entre 1996 y 2002, cuando, junto al Gran Wyoming y Javier Martín entre otros, presentó el popular programa 'Caiga quien caiga'.

