Pablo Marqués, novio de Jessica Bueno, abandona España: la modelo, cada vez más unida a Luitingo

La relación entre Luitingo y Jessica Bueno sigue siendo una de las tramas destacadas de GH VIP 8. Desde que el sevillano decidiese poner fin a su relación con Pilar Llori, su acercamiento con la modelo ha puesto a ambos en el punto de mira.

Una relación que da evidencias de ser cada vez más cercana, y es que, visto lo visto, los concursantes se muestran cada día más unidos. En los últimos días, la sevillana sin duda se ha dejado querer por el cantante, con quien se ha sincerado en una íntima conversación en el jardín. "Para mí, tú eres hogar", comenzó diciendo.

"Imagínate que estás en una feria de un pueblo y estoy yo bailando por ahí, ¿te hubieses fijado?", le preguntó la modelo, a lo que Luitingo respondía rápidamente diciendo: "¿Quién no se hubiese fijado en ti? Si vas a una sala con quinientas personas, te miran 505". Por su parte, Bueno dejaba entrever cómo lo ve realmente: "Más bonito, tú... Si pudiera hablar".

Más tarde, la empresaria desvelaba en el confesionario que, efectivamente, siente una especial conexión con él. "No puedo negar que con Luis hay una conexión, una química", expresaba para, poco después. zanjar cualquier especulación de ruptura: "Para mí esto es un paréntesis de mi vida, porque esto no es la vida real".

A pesar de que el músico ya ha reconocido los sentimientos que tiene por ella, la modelo hasta ahora se había mostrado reservada con él para no dar pie a que parezca que va a romper con su novio, Pablo Marqués, quien, casualmente, no ha querido defender a su pareja en plató.

Es más, el último movimiento de él, según ha publicado en sus redes, le sitúa fuera de España. Marqués ha puesto tierra de por medio en mitad de su cuestionada relación con la modelo y ha cogido un avión rumbo a Miami, ciudad a la que considera su segundo hogar. "Ganas de ver a todos mis amigos", ha escrito en sus redes.

Durante el debate del domingo de GH VIP, se emitieron unas imágenes que parecen evidenciar que su relación con Luitingo ha podido afectar a su vida de fuera. Fue la propia Pilar quien, en una conversación con algunos de sus compañeros, hizo saltar las alarmas.

"Entró Jessica diciendo que quería dejarle, a Pablo, y que lo había intentado dejar veinte veces y no podía. Me lo contó y yo se lo pregunté a su defensora y me lo explicó", confesó Pilar, dejando sorprendidos al resto de sus compañeros.