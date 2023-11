Kate Middleton pide dinero por los niños con problemas de salud mental: "Es vital que cuidemos cada infancia"

La esposa del príncipe Guillermo protagonizó el pasado viernes 17 de noviembre una intervención estelar y muy personal, al realizar un llamamiento televisivo en el evento anual Children in Need de la BBC, para recaudar fondos benéficos para la infancia en problemas.

"Hola a todos. Estoy encantada de que Children in Need me haya invitado a abrir el espectáculo de esta noche", comenzó diciendo con un tono muy afable para abrir el acto.

Vestida de manera informal, para darle ese tono que pretendía la princesa cercano y amistoso, la princesa de Gales abogó en un cálido vídeo por "ayudar, apoyar, defender y empoderar a todos los niños para que sean lo mejor que puedan ser, lo cual es crucial para su salud y felicidad futuras".

Kate, visiblemente cómoda en su papel de presentadora virtual y portavoz, señaló que "nuestras relaciones, entorno y experiencias durante los primeros años sientan las bases que moldean el resto de nuestras vidas"

"Y, sin embargo, -añadió- lamentablemente sabemos que, para demasiadas personas, las situaciones estresantes y traumáticas en la primera infancia pueden causar daños, y superarlas puede llevar muchos años".

La princesa, muy implicada en causas sociales y uno de los miembros de la casa real británica más querido y valorado, terminó diciendo que "es vital, por lo tanto, que cuidemos cada infancia y es por eso por lo que los tipos de proyectos apoyados por Children in Need son tan importantes".

El compromiso de la futura reina es muy significativo en este campo. Unos días antes, pronunció un discurso en Londres en el Simposio Nacional de su campaña Shaping Us, (Formándonos), un proyecto en el que lleva trabajando mucho tiempo y que se centra en la salud mental de los más pequeños y en los primeros años de la infancia".