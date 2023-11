Rafael Amargo, abandonado por su abogado: "Su único interés es cuánto le van a pagar por una exclusiva"

Hace unos días, y tras los rumores de que estaba pasando poco menos que un infierno en prisión, Jaime Caballero, abogado de Rafael Amargo, confirmó que el bailaor se encuentra bien, dentro de las circunstancias.

"Cuando vi a Rafael, quedé asombrado", afirmaba el letrado. "Le pregunté cómo se encontraba y él respondió que muy bien, sorprendido de que hubiera gente que necesitara medicación para dormir. Me comentó que había visto a Eduardo ser llevado al botiquín, que había tenido que ser atendido en la clínica por un ataque de nervios, mientras que él afirmaba dormir tranquilamente. Lo único que echaba en falta era su almohada, y se lo tomaba con humor".

"Encontré a Rafa en buenas condiciones. Estuvo conmigo cerca de una hora, charlando de manera tranquila sobre los pasos a seguir, la salud de su padre, su hermano, temas familiares… Fue una conversación relajada y su estado era normal", detalló.

Ahora, Caballero es noticia porque ha abandonado el caso. Es decir, el bailaor se ha quedado sin abogado. Según reconoce el letrado a ABC, presentó un recurso de súplica para que su cliente abandonara la prisión, un texto que, dice, Amargo "no se ha molestado ni en leérselo". "Su único interés es saber cuánto le van a pagar por una exclusiva cuando su defensa lleva meses trabajando para él", explica al medio citado. "Esto es una falta de respeto para cualquier profesional que se precie. Espero que mi recurso prospere pero no seré yo quien vaya a Soto a recogerle a la salida".

El letrado asegura que "no hay un entendimiento" entre ellos. "El trabajo de abogado es de absoluta confianza entre ambas partes y cuando esa confianza ya no existe, obviamente, yo no me siento cómodo defendiendo a mi cliente", reconoce al medio citado. Así, ha dado "orden a la procuradora de que renunciase a todos los asuntos tanto en Madrid como en Alicante". "Hemos trabajado mucho y ni agradecido ni pagado. No es justo. Lo siento por los pobres padres", sentencia.

Rafael Amargo está en prisión desde que la Audiencia de Madrid ordenara su ingreso por riesgo de fuga y por quebrantamiento reiterado de la obligación de firmar cada 15 días en el órgano judicial. Permanecerá allí hasta que se celebre el juicio que tiene previsto el próximo mes de abril acusado de vender droga en su casa.

Los magistrados de la Audiencia tomaron la misma decisión por los mismos motivos para otro de los tres procesados de cara al juicio, el productor Eduardo de Santos, que también ha ido a la prisión de Soto del Real.