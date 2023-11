El abogado de Rafael Amargo, tras visitarlo en prisión: "Cuando lo vi quedé asombrado"

Europa Press via Getty Images

Rafael Amargo está en prisión desde que la Audiencia de Madrid ordenara su ingreso por riesgo de fuga y por quebrantamiento reiterado de la obligación de firmar cada 15 días en el órgano judicial. Permanecerá allí hasta que se celebre el juicio que tiene previsto el próximo mes de abril acusado de vender droga en su casa.

Los magistrados de la Audiencia tomaron la misma decisión por los mismos motivos para otro de los tres procesados de cara al juicio, el productor Eduardo de Santos, que también ha ido a la prisión de Soto del Real.

Las informaciones sobre el bailaor no dejan de sucederse. Al parecer, según informaba Lecturas, el primer fin de semana del artista en la cárcel ha sido poco menos que una pesadilla, algo que luego negó su abogado.

El letrado ha vuelto a hablar, esta vez para Semana, y ha confirmado que el bailaor se encuentra bien, dentro de las circunstancias. "Cuando vi a Rafael, quedé asombrado", afirma Jaime Caballero. "Le pregunté cómo se encontraba y él respondió que muy bien, sorprendido de que hubiera gente que necesitara medicación para dormir. Me comentó que había visto a Eduardo ser llevado al botiquín, que había tenido que ser atendido en la clínica por un ataque de nervios, mientras que él afirmaba dormir tranquilamente. Lo único que echaba en falta era su almohada, y se lo tomaba con humor".

"Sorprendentemente, y le aseguro que no le miento, no tengo por qué hacerlo, encontré a Rafa en buenas condiciones. Estuvo conmigo cerca de una hora, charlando de manera tranquila sobre los pasos a seguir, la salud de su padre, su hermano, temas familiares… Fue una conversación relajada y su estado era normal", detalla.

Sobre sus hábitos de salud, asegura que le dijo que "llevaba ya varios meses sin consumir nada, sobre todo, desde que empezó a enfocarse en su trabajo". "Me aseguró que no había consumido nada y que se encontraba en perfectas condiciones. Le sorprendía ver que, en la cárcel, había gente con graves problemas de adicción, personas que necesitaban medicación y otras a las que tenían que darles pastillas para poder dormir, mientras que él podía hacerlo sin ninguna ayuda. Me estaba diciendo la verdad y yo lo veía en su rostro, a través de un cristal que nos separaba".

En el auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso EFE, los magistrados relatan cómo el juzgado de instrucción decretó el 3 de diciembre de 2020 la libertad provisional de Rafael Amargo con la obligación -entre otras- de comparecer en un juzgado de Plaza de Castilla los días 1 y 15 de cada mes.

Pero el investigado dejó de ir a firmar y, al comunicarle que tenía que justificar este hecho, alegó que no iba por una patología médica, una "fobia a la prensa" que le esperaba en el juzgado y por el "mal trato" que le dispensó una funcionaria judicial, y solicitó firmar en la Audiencia Provincial.

Esta petición de cambio de sede fue aceptada pero el acusado no cumplió su deber, alegando su defensa que sufre un trastorno grave de fobia social, pero sin presentar un informe médico válido.

El pasado 23 de octubre se convocó una vistilla para valorar las medidas cautelares, en la que la Fiscalía pidió el ingreso en prisión para evitar la fuga de un acusado que se enfrenta a una pena de nueve años de cárcel y que "ha incumplido sistemáticamente la obligación de encontrarse a disposición del tribunal".

"Las facilidades concedidas por este órgano judicial al acusado para su cumplimiento han sido numerosas, siendo que finalmente, de forma incomprensible y manifiestamente obstativa, el señor García Hernández ha decidido que el cumplimiento de dichas obligaciones quede a su arbitrio obviando las graves consecuencias que tal conducta podría acarrearle de lo cual fue claramente advertido", añade el auto.

El juicio a Rafael Amargo está previsto que se celebre los días 8, 10, 11 y 12 de abril de 2024, tras la suspensión que tuvo lugar el pasado 7 de junio porque otro de los procesados, el productor teatral Eduardo de Santos, renunció a su abogado.