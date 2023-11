Víctor Sandoval, desolado tras perder a su "otra mitad": "Mi motor se paró en seco"

Víctor Sandoval está pasando unos días difíciles tras la pérdida de su perrito Nou, al que tilda como su "otra mitad". Ha sido le propio colaborador quien ha dado la noticia en las redes sociales. Eso sí, unos días después de pasar el trágico desenlace, ya que antes no había tenido fuerzas.

"Desde el pasado 16, Nou es mi nuevo ángel. No he tenido fuerza para decíroslo, mi motor se paró en seco. Gracias a los que habéis amortiguado mi desconsuelo. Nou no era mi perro, era mi otra mitad. Espérame en el cielo y protégeme hasta que nos volvamos a unir. Te amo Nou", ha escrito el tertuliano en su último post de Instagram.

Como era de esperar, Víctor ha recibido el apoyo de muchos rostros conocidos como Marta López, Alba Carrillo, Belén Esteban, Omar Suárez, Cristina Porta, Dakota Tárrega o Nuria Marín.

María Patiño, muy emocionada, también quiso mandarle un mensaje a través de Socialité: "No ha podido tener mejor padre. Solo puedo decirte que ahora él está descansando porque en los últimos tiempos el pobre estaba sufriendo".