Matilde Asensi rompe su silencio de casi tres años para revelar que ha sufrido un cáncer de mama: "Mi vida se paró en aquel momento"

La escritora alicantina Matilde Asensi, famosa por ser la autora, entre otras novelas, de la superventas El último Catón, ha reaparecido en redes sociales este domingo, tras casi tres años de silencio, para revelar que ha padecido un cáncer de mama.

"Hola a tod@s!! Llevaba mucho tiempo pensando en pasar a saludaros y a daros una pequeña explicación de mi silencio, pero hasta ahora no me ha sentido con fuerzas. Dos años y medio… Sí, ya hace dos años y medio de mi cáncer. ¡Cómo pasa el tiempo! Ahora os cuento un poco más", escribió la autora este domingo en su cuenta en Twitter. Su anterior tuit mensaje, un retuit, databa de febrero de 2021.

"Me diagnosticaron un cáncer de mama en enero de 2021. Estábamos en plena pandemia salvaje y tenía que ir sola a las pruebas y los médicos, nadie podía acompañarme mientras nos metían a mi miedo y a mí en máquinas extrañas que hacían extraños ruidos", explicó la escritora.

"Me operaron en febrero y luego, por supuesto, vinieron las terapias variadas. Aún sigo con la hormonal, la pastilla diaria, aunque sólo me quedan otros dos años y medio de tomarla (produce muchos efectos secundarios bastante desagradables)", añadió Asensi, de 61 años.

"En fin, pronóstico bueno (en principio) con variadas amenazas de mi oncólogo sobre la posibilidad de recurrencia. Mi vida se paró en aquel momento. El miedo a la palabra cáncer me helaba el corazón y el pensamiento. Tenía que superarlo como fuera. Y lo hice", reveló la autora.

"Luché a brazo partido contra todo pensamiento negativo, sentimiento negativo y miedo negativo. Hoy estoy bastante bien, llena de alegría y esperanza. Por eso he vuelto", dijo en otro tuit.

"En fin, que si no paso por aquí que me disculpéis, que estoy ocupada viviendo. Cada día, cada día es un motivo de alegría y procuro ser consciente de cada momento, para que no se me escape", prosiguió Asensi, que se despidió con un último mensaje para sus lectores: "Pero os recuerdo siempre y os llevo en mi corazón".