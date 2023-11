Tamara Gorro muestra el resultado "casi definitivo" de su operación de nariz

Hace unos días Tamara Gorro mostraba en sus redes sociales que se había sometido a una rinoplastia con motivo de una desviación de tabique. La modelo no dudó en compartir con sus seguidores que se había sometido a dicha intervención quirúrgica, algo que no sentó muy bien a todo el mundo y por lo que incluso la llegaron críticas.

En este contexto, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa recibió comentarios negativos de sus seguidores debido a que muchos consideraban que esta operación era "completamente innecesaria". Si bien, ella aseguró que el motivo de pasar por el médico era porque su tabique nasal estaba desviado y no la dejaba respirar con normalidad.

Ahora, ocho días después de la operación, la empresaria vuelve a sorprender en sus redes con una nueva imagen de su nariz acompañada de un texto explicando a su "familia virtual", "el resultado casi definitivo" de la operación.

En el post de Instagram, Gorro escribe lo siguiente: "Ocho días después de mi operación, os muestro el resultado casi definitivo. Y digo, casi, porque se necesita un tiempo de aproximadamente seis meses para que la nariz esté en su forma correcta. Ahora estoy muy hinchada".

Asimismo, en la publicación también explica el miedo que tenía a la posibilidad de que su rostro no pareciese el mismo. "Como podéis apreciar, ni siquiera se han caído los puntos. Teniendo en cuenta todo esto, estoy tremendamente feliz, porque como sabéis, me daba pánico que cambiara mi cara. Evidentemente, hay un ligero cambio, pero me sigo viendo yo, y una nariz (para mí) preciosa", exponía.

Se maquilla para dejar de verse como el 'grinch'

Pero esto no es todo, puesto que la empresaria también se atreve a ser totalmente sincera con sus seguidores y decir que tras verse como un auténtico "grinch", quería verse guapa. "He querido subir este post maquillada tapando los grandes hematomas que aún tengo y verme guapa, o al menos verme favorecida después de una semana como el "grinch" Ojo, que los hematomas siguen estando, pero como siempre digo, el maquillaje hace maravillas. Y ahora vuestra opinión, familia virtual, ¿me veis cambiada? Lo que está claro, es que sea cual sea la respuesta, mi intensidad para todo nunca cambiará".