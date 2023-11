El curioso agradecimiento de Laura Pausini en su discurso de los Latin Grammy 2023: "Gracias a mis padres, que hicieron el amor"

Sevilla se ha convertido esta semana en el hogar de la música internacional, pues ha acogido los Latin Grammy 2023, que se han celebrado por primera vez fuera de Estados Unidos. Pero, más concretamente, este jueves ha sido el día clave para los cantantes, ya que se ha celebrado la gran gala donde algunos de ellos han sido premiados.

Laura Pausini ha sido una de ellas, aunque ya recibió el nombramiento de Persona del Año de 2023 durante la semana. Aun así, en la gran gala, la italiana se ha subido al escenario para interpretar un medley de sus mejores canciones, y después ha recibido el premio de la mano de Karol G.

Lo curioso es que Laura Pausini ha pronunciado un discurso que quiso empezar con una dedicatoria curiosa hacia sus padres. "Gracias, primero de todo a mi padre, que eligió no ir al cine aquel día con mi madre y, aquella noche, decidió hacer el amor, hacer a su hija Laura, que esta noche es la Persona del Año", ha dicho, gritando.

Pero, después, ha llegado la parte más emotiva de sus palabras, agradeciendo ser acogida en la música latina siendo italiana: "Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada, no solamente por tener el placer de cantar en español, sino sobre todo porque me he sentido adoptada por todos vosotros como una hija, una hermana, una persona de su entorno familiar".

"Sé que no tengo la misma sangre, pero tengo padres, madres, hermanas, hermanos desde adolescente hasta hoy para darme la oportunidad de ser la italiana más latina del mundo", ha añadido.