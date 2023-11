Morat conquista la Plaza de España de Sevilla con su música

El éxito de Morat parece no tener barreras. El grupo saltó a la fama con temas como Cómo te atreves o Mi nuevo vicio y, desde entonces, no han dejado de hacer sold out en cada uno de sus conciertos. Los colombianos continúan con su gira y ayer reunieron a 5.000 personas en un escenario inmejorable. La Plaza de España de Sevilla ha sido testigo de un concierto que los seguidores del grupo no olvidarán.

El propósito principal de Morat con esta gira era revivir la esencia de la música en directo y no solo lo han conseguido, sino que han superado este reto con creces. La velada ya empezó con grandes expectativas al ver una alfombra roja repleta de artistas e influencers como Antonio José, Blanca Paloma, Elena Gortari o Juan Pérez.

El concierto se ha producido dentro de las actividades paralelas en torno a la gala de los Grammy que tendrán lugar mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes).

La banda formada Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martin Vargas y Simón Vargas, cautivó a los asistentes desde la primera estrofa. Morat deleitó a sus seguidores con una elección de canciones desde las más desgarradoras como No merezco volver hasta las más conocidas como Aprender a quererte o Mi nuevo vicio.

'El embrujo' que cautivó al público

También hubo tiempo para las sorpresas. Fue entonces cuando Antonio y Marina Carmona se subieron al escenario para interpretar con el grupo el tema que tienen en común, El embrujo.

Además, este grupo de amigos que se conocen de toda la vida, también mostró en numerosas ocasiones su amor y admiración por la ciudad andaluza.