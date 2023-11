A pesar de que la intención de Will Smith, después de que saliera a la luz que llevaba siete años separado de su esposa, Jada Pinkett Smith, era la de alejarse del foco mediático, un exasistente suyo le devolvía a la primera línea esta misma semana al asegurar en una entrevista que pilló al actor manteniendo sexo con su buen amigo, el también intérprete Duane Martin.

Ahora, un representante del ganador del Oscar ha decidido responder a dichas declaraciones de Brother Bilaal, un antiguo trabajador que, en una entrevista en el programa de Tasha K, afirmó que había visto con sus propios ojos a Will y Duane tener sexo anal en un sofá, lo que por supuesto acrecentó los rumores que en Hollywood circulan desde hace años de que eran más que amigos.

"Yo iba corriendo por todo el estudio y no lo encontraba [a Martin], pero entonces vi su coche. Abrí la puerta del camerino de Duane y fue entonces cuando vi a Duane teniendo sexo anal con Will", afirmó Bilaal, que dio más detalles: "Allí había un sofá y Will estaba echado sobre este, mientras que Duane estaba de pie destrozándole. Aquello era un asesinato", exageró Bilaal acerca de lo que vio.

Poco después, Bilaal continuó añadiendo que cree que Will Smith hubiese hecho prácticamente cualquier cosas para sentirse "válido" y "merecedor" del amor de su esposa. "Pero es que no había nada que pudiese hacer para contentarla", insistió Bilaal en un clip de la entrevista que se ha hecho viral.

Ahora, un representante del intérprete de Men in black o En busca de la felicidad ha respondido a las palabras de Bilaal ante el portal de noticias TMZ, negando tajantemente toda esa historia. "Es completamente inventado y su historia inequívocamente falsa", ha declarado el mánager de Will Smith.

Asimismo, según ha podido saber el citado medio a través de una fuente cercana al intérprete de 55 años, Will Smith ya está considerando emprender acciones legales contra su extrabajador por dichos comentarios.

Por su parte, ni Duane ni sus representantes han abordado de manera pública las declaraciones de Bilaal, si bien en su momento el actor ya negó junto a Will Smith los rumores de homosexualidad. Duane y Tisha Campbell Martin se divorciaron definitivamente en 2020, si bien el proceso fue largo y complejo, habiendo comenzado dos años antes, cuando ella presentó la solicitud para poner fin a su matrimonio.