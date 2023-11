Los esperados Grammy Latinos 2023, que se celebran este año en Sevilla, tendrán lugar este jueves 16 de noviembre, sin embargo, ya ha dado comienzo la gran semana de la música latina a nivel internacional y ya son varias las galardonadas que han recibido su premio, como Ana Torroja.

Laura Pausini recibe este miércoles el título a Persona del Año 2023, pero este lunes tuvo lugar la entrega de los Premios Especiales a la Excelencia Musical, donde fueron honrados artistas como el mexicano Manuel Mijares, la brasileña Simone, el trompetista cubano Arturo Sandoval y la banda de rock argentina Soda Stereo. En cuanto a las españolas, fueron las cantantes Carmen Linares y Ana Torroja las honradas.

La que fuera vocalista de Mecano se subió al escenario para recoger su premio y, visiblemente emocionada, agradeció el galardón: "Estoy mucho más honrada de recibir este premio por compartirlo con tantísimo talento que hay reunido aquí esta noche. Felicidades a todos".

"Pasan por mi mente casi 40 años de viaje fascinante, no siempre fácil, acompañada de personas que han sido y siguen siendo muy importantes", recordó la cantante madrileña e hizo mención especial al productor musical Miguel Ángel Arenas, alguien importante en su carrera.

"No sé si sabéis lo que significa esto para mí. No tengo palabras para agradecer a la Academia este Premio a la Excelencia Musical. Es como ese abrazo que te da un amigo cuando te dice: 'Sigue así, lo estás haciendo bien'", continuó.

Pero, además, Torroja, que suele mantener su vida personal en la más absoluta intimidad, decidió tener unas palabras para su familia. "Sabéis lo importante que es para mí que estéis aquí hoy. Mis padres no están ya. Teneros aquí me reconforta", dedicó.

Además, después se dirigió a su marido y a su hija. "Rafa, cariño, y a mi hija, que no está aquí, gracias por apoyarme siempre, por ser mi fuerza, mi motor, mi refugio. Gracias por hacerlo todo tan fácil. Te amo. Os amo", añadió. "Yo no suelo decir estas cosas en público, pero me desborda la emoción".