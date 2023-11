Gordon Ramsay sorprende al revelar que ha sido padre por sexta vez a los 57 años

El conocido chef británico ha anunciado a sus seguidores que será padre por sexta vez. Gordon Ramsay, conocido por programas como Pesadilla en la cocina o la versión estadounidense de MasterChef ha dado la bienvenida su hija Jesse James Ramsay, a la edad de 57 años. El británico ha confirmado su nueva paternidad a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado unas preciosas fotografías de la pequeña.

En el post también posaba junto a su mujer Tana y el bebé que ha pesado 3,458 kilos. Jesse se une a sus cinco hermanos: Megan, de 24 años; los gemelos Jack y Holly, de 23; Tilly, de 22; y Oscar, de 4 años. La noticia ha sorprendido a sus seguidores, puesto que el chef y su esposa han mantenido dicho embarazo en secreto y no habían comunicado la noticia hasta ahora.

Gordon acompañaba su publicación de Instagram con unas cariñosas palabras dirigidas a su hija: "¡Un paquete más de amor para la brigada Ramsay!" En las fotos se puede ver al conocido chef besando la frente de su hija mientras su mujer la coge con cariño.

Tana tampoco ha dudado en compartir este momento a través de sus redes sociales en las que ha escrito lo siguiente: "Han sido nueve meses angustiosos, pero lo logramos y hemos sido bendecidos con esta bebé. La familia Ramsay está definitivamente completa. Jesse James Ramsay, te queremos mucho".

Críticas por su edad

La noticia no ha gustado a todo el mundo. En este sentido, el prestigioso cocinero ha recibido numerosas críticas debido a su edad a la hora de ser padre. No obstante, numerosas personalidades y compañeros de profesión no han dudado en felicitar al matrimonio por su nueva hija. Entre ellos se encuentra Salt Bae, Andrew Zimmern o el actor Hugh Jackman.