Tamara Gorro impacta al mostrar su cara "al natural" tras la operación: "Para que veáis la realidad"

"Familia virtual, aquí os muestro mi cara al natural". Con esas palabras y un impactante vídeo, Tamara Gorro ha mostrado su evolución de la operación quirúrgica a la que se sometió hace unos días.

La influencer, en un pequeño vídeo, ha detallado las consecuencias de dicha intervención. "Quería hacerlo para que veáis la realidad. No sé si se suelen enseñar así las caras...", asegura en las imágenes, donde detalla todo lo que está viviendo.

"Lo siento por haber tardado unos días, pero me encontraba sin ganas. Eso sí, lo prometido es de deuda. Os quiero", concluye en su escrito la creadora de contenido.

Desde que contara que se iba a someter a una rinoplastia, la influencer no les ha dejado con la mínima duda a sus fans y está compartiendo los últimos detalles sobre su estado de salud, incluso la reacción de su móvil al no detectar el mismo rostro.

La modelo reveló que se iba a operar la nariz porque tenía el tabique desviado, un problema que, con los años, había empeorado y que no le permitía respirar con normalidad. Pero, tras operarse en el Hospital San Francisco de Asís, de Madrid, contó que no sentía ningún dolor, por lo que estaba contenta.

Aun así, a pesar de su ausencia de dolor y de los "cuidados maravillosos del equipo médico", aseguró que pasó "una noche horrible", tal y como fue revelando a su 'familia virtual' en su canal de difusión de Instagram.

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa explicó que había sufrido vómitos "provocados por la sangre que tragó en la cirugía", pero fueron remitiendo. Además, no quiso comer nada porque "tenía el estómago revuelto", y lo poco que comió lo terminó echando.

"La noche fue horrible porque no podía respirar. Se me resecaba la garganta y roncaba por la boca", narró y volvió a resaltar que no tuvo "absolutamente nada de dolor".

En cuanto a su aspecto físico, también se vio mejor de lo que creía: "La cara se hinchó, pero nada que ver con lo que me esperaba. Bueno, el entrecejo se me juntó un poco (...) Hematomas, de momento, solo en las ojeras".