El BCE no espera bajar los tipos a corto plazo: "No es algo que en los próximos trimestres veremos"

La inflación en la zona euro podría bajar para llegar al objetivo del 2% si los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) se mantienen a niveles altos durante un tiempo, dijo este viernes la presidenta de la entidad, Christine Lagarde. "Mantenerlos un tiempo suficiente contribuirá a bajar la inflación", insistió Lagarde al periódico Financial Times, sin querer especificar si se trataría de meses o años.

"Estamos en un nivel en el que creemos que, si se mantiene durante el tiempo suficiente -y este tiempo suficiente no es trivial- nos llevará al objetivo del 2% a medio plazo", puntualizó, en el marco de un evento organizado por el citado diario británico. "No es algo que en los próximos trimestres veremos. 'Lo suficientemente largo' tiene que ser lo suficientemente largo", recalcó.

El BCE rompió una racha de 10 subidas de los tipos consecutivas el mes pasado, pero los expertos estiman que el próximo paso de la entidad europea debería ser un recorte del precio del dinero.

No obstante, Lagarde advirtió de que aún hay riesgos para la inflación si hay otro "choque" en el sector energético. "No podemos asumir que esta tasa general del 2,9 por ciento puede darse por sentada", dijo Lagarde, y añadió que la reciente caída de la inflación impulsada por una reducción en los precios de la energía "probablemente no continuará".

La inflación de la eurozona retrocedió en octubre a una tasa interanual del 2,9%, casi un punto y medio menos que en el mes anterior, el dato más bajo desde agosto de 2021.

La inflación subyacente -que excluye el efecto de los precios de energía, alimentos frescos, alcohol y tabaco, que sirven de referencia para el BCE para fijar su política monetaria- se situó a su vez en el 4,2%, tres décimas menos que en septiembre.