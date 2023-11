A principios de este pasado verano, y tras apenas seis semanas después de volver juntos, Camila Cabello y Shawn Mendes rompían definitivamente. Sin embargo, tras las vacaciones estivales, parece que el cantante de 25 años ha encontrado el amor en los brazos de una conocida socialité y presentadora británica, Charlie Travers.

El autor de éxitos como Stitches, Mercy o There's Nothing Holdin' Me Back ha sido cazado disfrutando de un largo día de playa en Malibú, en California, con quien parece ser su nueva pareja, con quien compartió varios momentos de complicidad aprovechando el buen clima de la Costa Oeste de Estados Unidos.

La incipiente pareja, que fue a comer a un restaurante del West Hollywood, no parecía tener planeado el ir a revolcarse en la arena, habida cuenta de que ninguno de los dos llevaba bañador ni bikini, si bien eso no fue óbice para que se quitasen la ropa que traían y se quedaran en paños menores.

Por ahora, ninguno de los dos ni sus representantes han querido hacer declaraciones al respecto o confirmar el posible amor de ambos, si bien es cierto que los testigos que les vieron en el local afirman que ambos se mostraron muy cariñosos el uno con el otro.

Travers, 12 años mayor que Mendes, es una celebrity en su país natal desde la edición número 14 de Gran Hermano en Reino Unido, ya que se convirtió, junto a su madre, fuesen las primeras participantes madre e hija del conocido programa. Desde entonces, también ha desempeñado funciones de presentadora de programas y podcasts.

De hecho, Travers se enamoró y estuvo saliendo con su compañero de edición y también concursante Dexter Koh. Los dos hicieron pública su relación en agosto de 2013, y si bien se habían llegado a llamar "almas gemelas", finalmente rompieron unos años después.

Por su parte, Mendes, tras romper por primera vez con Cabello en noviembre de 2021, fue visto a primeros de este mismo año teniendo una cita con otra famosa cantante, Sabrina Carpenter, si bien ambos aseguraron que eran solo amigos y que no ha ocurrido nada entre ellos.