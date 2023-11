Harry Styles pone fin a sus rizos con un drástico cambio de 'look' que ha sorprendido a sus fans

Harry Styles ha dicho adiós a su emblemática cabellera rizada. El artista británico ha aparecido públicamente en el último concierto de U2 en Las Vegas en compañía de su novia, Taylor Russell, luciendo un nuevo corte de pelo que no ha dejado a nadie indiferente.

Y es que el cantante ha tomado la drástica decisión de raparse el pelo al completo. Un irreconocible cambio de look que llega tan solo unos días después de que el portal DeuxMoi propagase el rumor de que se había afeitado su característica melena castaña.

Tal y como ha recogido TMZ, Styles se dejó ver en un atuendo informal y completamente afeitado mientras disfrutaba del espectáculo de la banda de rock irlandesa junto a su pareja -ambos, de 29 años- y un grupo de amigos. Al parecer, tras pasar la velada completamente acaramelados, la pareja pasó la noche intercambiando "muchos besitos" y tomándose selfies juntos.

Asimismo, no se han hecho esperar las reacciones de su legión de seguidores, quienes no dan crédito a esta nueva imagen de la estrella del pop y han desatado un aluvión de comentarios en redes sociales. "A todos los que publican la foto de Harry Styles con la cabeza rapada, por favor dejen de hacerlo. Me está lastimando emocional, mental y físicamente", comenta una usuaria de X (Twitter).

Por su parte, otros internautas se han atrevido incluso a comparar este radical corte de pelo con el momento en el que Britney Spears se afeitó la cabeza frente a los paparazzi en 2007.