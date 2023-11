El príncipe Harry no ha sido invitado a la fiesta de cumpleaños de Carlos III de Inglaterra

Ha preferido salir al paso y evitar que se le siga colgando el sambenito de ser un mal hijo para con su padre. Por ello, en lugar de dejar que la prensa siguiera especulando, el príncipe Harry ha sido quien, a través de un comunicado remitido a través de un portavoz a los medios, ha dado a conocer que no es su decisión no asisitir al próximo cumpleaños de Carlos III de Inglaterra, sino que este no le ha invitado.

Todo comenzó con una noticia publicada el pasado fin de semana por el diario británico The Sunday Times en la que se afirmaba que el marido de Meghan Markle no tenía intención alguna de presentarse en la próxima fiesta por el 75º cumpleaños de su padre, el próximo martes 14 de noviembre, a pesar de estar invitado.

Por ello, en un escrito que el portavoz del duque de Sussex ha enviado a otro periódico británico —The Messenger, que no pertenece al mismo grupo mediático— ha hecho saber que esa información es completamente errónea, dando además a entender que él no tendría ningún problema en asistir si así lo deseara su padre.

"En respuesta a los titulares de los medios de comunicación de Reino Unido, se aclara que no ha habido contacto con respecto a una invitación para el próximo cumpleaños de Su Majestad. Es decepcionante que The Sunday Times haya informado mal de esta historia", se puede leer en el comunicado.

Precisamente The Messsenger ha confirmado a través de una fuente cercana a la realeza que nadie desde Buckingham Palace "se acercó nunca" al príncipe Harry para que fuera a Clarence House, donde tendrá lugar la celebración, en el cumpleaños del monarca. Sin embargo, de manera oficial, la familia real británica ha declinado hacer comentarios.

La última vez que el príncipe Harry viajó a Reino Unido fue el pasado mes de septiembre por la entrega de los premios WellChild, aunque también aprovechó la estancia para hacer una visita a la tumba de su abuela, la fallecida reina Isabel II, en el primer aniversario de su muerte.

No vio a prácticamente nadie de su familia. No hay que olvidar que sus memorias, Spare, están muy recientes y no sentaron nada bien en la monarquía británica. Comenzando por su padre, ya que el título del libro hace referencia a una palabra que dijo nada más nacer Harry, afirmando que ya tenía un hijo de repuesto [spare].