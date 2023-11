My name is Barbra, las memorias de Barbra Streisand, salen a la luz este mismo martes y los medios ya están deseando saber los jugosos detalles que puede contar la cantante, actriz y directora de 81 años. Pero nada del plano amoroso aparecería en el libro si no llega a ser por las injerencias de los editores, que saben lo que demanda el público si quieres vender más ejemplares.

Lo ha dado a conocer la propia ganadora del Oscar en una entrevista en el magazine matutino de la cadena CBS, donde repasó su larga trayectoria, si bien en un momento dado la presentadora, Gayle King, señaló el extenso historial amoroso que la propia Streisand detalla en el libro. Y los nombres comenzaron a salir.

Los actores Don Johnson, Omar Sharif, Steve McQueen y Ryan O'Neal, el tenista Andre Agassi, el músico Kris Kristofferson o incluso el ex primer ministro de Canadá Pierre Trudeau, entre otros, aparecen en el libro. Son solo algunos de los nombres que se citan, siendo algunos de ellos conocidas relaciones en su momento y otros simples aventuras.

Streisand se mostró visiblemente avergonzada y King le preguntó directamente qué le pasaba, explicando Barbra que si hubiese sido por ella, ninguno de esos nombres aparecería en el libro, pero que su editor le insistió en que tenía que escribir los detalles sucios de su vida y "manchar de sangre las páginas" para poder vender más copias.

Y que así lo hizo, aunque sin faltar tanto a su difunto primer marido, el actor Elliot Gould, padre de su primer y único hijo, Jason Gould, como a su actual esposo, el actor y director James Brolin, padre del conocido intérprete Josh Brolin.

Su amistad "inesperada" con Carlos III

Sea como fuere, uno de los nombres que aparecen en el libro y que más atención han llamado ha sido el de Carlos III de Inglaterra, si bien por supuesto su "extraordinaria" amistad llegó cuando aún era el príncipe de Gales. Fue en 1974 cuando el hijo de Isabel II estaba de misión con la Royal Navy en San Diego y viajó a Los Ángeles a conocerla.

Según cuenta Streisand, el heredero quería saber quién era "la mujer detrás de la voz" y hasta tenía un póster de ella en su habitación en la Universidad de Cambridge. Se alegra de no haberlo sabido antes porque, admite, le habría dado mucha vergüenza, aunque reconoce que, de haber jugado bien sus cartas, quizá ahora Reino Unido tuviese una reina consorte judía.

Y es que aquel encuentro se dio siete años antes de su enlace con Diana de Gales y después del divocio de Streisand con Gould. "A pesar de todo, conectamos. Y eso fue el principio de una amistad inesperada", explica la intérprete, que reconoce que 20 años después, en el concierto que dio en Wembley en 1994, fue muy especial cantar una versión de Someday My Prince Will Come, de La Sirenita.

Tras ello, siguieron quedando para tomar el té e, incluso, se llegó a quedar en Highgrove, en Gloucestershire, y cenaron a la luz de las velas con "interesantes conversaciones sobre arte y arquitectura". Pero aunque desde entonces la amistad se ha enfriado, reconoce que han mantenido el contacto y que el monarca siempre el envía felictaciones por su cumpleaños.