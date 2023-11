Nuria González anuncia "acciones legales inminentes" por los rumores tras la muerte de Fernando Fernández Tapias

La muerte de Fernando Fernández Tapias, fallecido el pasado 25 de octubre a los 84 años, ha dejado un profundo vacío entre sus familiares y amigos más cercanos. Su mujer, Nuria González, ha emitido un comunicado en el que anuncia "acciones legales inminentes" ante los falsos rumores que se han hecho públicos y que vulneran el derecho al honor de la familia.

El texto ha sido emitido desde el despacho de abogados que representa a la exmodelo: "Doña Nuria González a través de sus asesores jurídicos ante las numerosas menciones aparecidas en medios de comunicación que hacen referencia a aspectos pertenecientes a la más estricta intimidad del matrimonio formado con Don Fernando Fernández-Tapias y, en algunas de ellas incidiendo incluso en el derecho al honor de ambos, emite este primer y único comunicado anunciando el inicio inminente de cuantas acciones judiciales la asisten en defensa de los derechos fundamentales vulnerados".

Los rumores sobre el supuesto maltrato a los hijos mayores del empresario han sido desmentidos por Alejandra Rubio en nombre de Nuria González en el programa Fiesta, donde también ha negado que se les prohibiera la entrada al tanatorio o que se retiraran las flores del féretro.

Nuria González no parece querer tener relación con los hijos mayores de Fernández Tapias, que han querido dejar clara su posición en todo este asunto, declarando que nunca han actuado por intereses económicos y que lo único que querían era despedirse de su padre.

A pesar de las informaciones falsas la exmodelo también ha recibido mucho apoyo de sus seres queridos. En el tanatorio de La Paz estuvo en todo momento acompañada de su madre y su hermana. Entre los rostros más conocidos que también quisieron dar el último adiós al empresario se encontraban Isabel Preysler y Terelu Campos.

La hija de María Teresa Campos le dedicó uno de sus blogs en la revista Lecturas: "Nuria González no me ha soltado la mano jamás en la vida. Eso es ser una gran amiga. Fernández Tapias me ha querido y protegido siempre, como yo a él".

El presentador de televisión Jesús Vázquez también se mostró muy dolido ante los medios tras conocer la noticia del fallecimiento de Fernández Tapias: "Nuria está muy afectada. ¿Cómo va a estar si se ha ido su marido? Era un hombre muy querido, ya habéis visto el desfile de amigos que ha habido toda la mañana y los que quedarán por venir. No se puede decir mucho más".

El pasado 5 de noviembre Nuria González acudió al Santiago Bernabéu junto a sus dos hijos Iván, de 20 años, y Alma, de 16 años. Se sintieron muy arropados en el partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano gracias al homenaje que los jugadores rindieron al empresario, que fue vicepresidente del club merengue y uno de sus socios de honor. "Gracias de verdad", declaró la exmodelo a las puertas del estadio.