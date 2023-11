Tomorrowland escoge Barcelona para el estreno mundial de un espectáculo inmersivo

El festival de música electrónica más conocido del mundo, Tomorrowland, ha escogido Barcelona como ciudad pionera en el estreno a nivel mundial de una nueva experiencia inmersiva: “The Great Library of Tomorrow”. Se podrá ver en el espacio inmersivo Aribau a partir del 15 de diciembre.

El espectáculo presentará el universo mágico de uno de los certámenes más emblemáticos del mundo y permitirá adentrarse en los diferentes mundos y temáticas de sus anteriores ediciones: desde el 'World of the Great Tree' al 'Realm of Melodia'. Este mismo lunes el festival pondrá a la venta sus primeras entradas anticipadas.

Una experiencia virtual

El festival ha explicado que el espectáculo inmersivo permitirá ver cómo las historias del Tomorrowland cobran vida, ofreciendo una exposición de aquellas temáticas que se han expuesto cada año en el festival. Tal como explica “The Great Library of Tomorrow”, se trata de una nueva manera de adentrarse “en mundos virtuales como nunca antes” se había hecho.

El recorrido de la experiencia consta de una duración de una hora en más de 1000m2 de arte digital. Según han explicado los organizadores, se permitirá "una experiencia colectiva en un metaverso de realidad virtual de una forma única y sin precedentes".