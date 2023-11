El padre de Rafael Amargo es hospitalizado grave después de que su hijo entrase en prisión

El ingreso en prisión de Rafael Amargo por riesgo de fuga ha afectado también a su familia y círculo más cercano, que vive con preocupación la causa que el bailaor tiene abierta tras haber sido acusado hace tres años por un presunto delito de tráfico de drogas. La noticia ha terminado por pasar factura a la ya delicada salud de su padre, Florentino Amargo, quien ha sido hospitalizado grave, según publican medios como la revista Hola.

Esta no es la primera vez que los problemas del bailarín con la justicia afectan a la salud de su progenitor, cuya relación ha estado marcada por muchos altibajos.

Hace dos meses, Rafael Amargo manifestaba públicamente su preocupación al asegurar que "lo que más me duele es que le está costando la vida a mi padre. Está agonizando en un hospital", dijo entonces.

Al parecer, la salud de Florentino Amargo comenzó a menguar a partir del pasado 17 de marzo, cuando el bailarín volvió a ser detenido en Alicante, acusado de un presunto delito de tráfico de drogas y de atentado a agente a la autoridad al resistirse en el arresto.

Previamente, su padre ya había sido hospitalizado en varias ocasiones, tal y como contó la madre del bailaor, Antonia, en el programa Sálvame: "Mi marido va ahora mismo al hospital porque tiene la tensión que no puede ni hablar", comentó entonces, coincidiendo con la puesta en libertad de Rafael Amargo tras ser de tenido en su domicilio de Madrid.

La relación de Rafael Amargo con su padre es bastante compleja, tal y como desveló hace tres años una fuente cercana al bailarín en una entrevista a la revista Semana. "No se habla con su padre, con su madre sí. Se ha alejado de él porque le dice las cosas como son. A su padre hay cosas que no le gustan y le habla claro. Él es quien le está dando la espalda a mucha gente porque no quiere oír ciertas cosas", indicaba esta fuente.

No obstante, la presencia de sus progenitores en 2021 tras el estreno de su obra Yerma, donde ambos subieron al escenario para celebrar con Amargo su cumpleaños, dio a entender que padre e hijo habían hecho las paces.