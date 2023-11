La Aemet se ha incorporado a nuestras vidas normalmente para darnos, mejor dicho alertarnos, de malas noticias meteorológicas. ¡Con lo tranquilos que vivíamos unas décadas atrás viendo al inolvidable Mariano Medina con su perpetua cara de llover explicando el rumbo de las isobaras! Ahora es distinto, basta ver en las pantallas las fotografías de las nubes revolucionadas y ya podemos echarnos a temblar. Casi siempre son como mínimo preocupantes.

Ya podemos ir recuperando el paraguas que teníamos olvidado en algún rincón de la casa, cancelando la reserva en el hotel de la Sierra, suspendiendo las vacaciones en el Caribe o recuperando la camiseta y los pantalones cortos para poder salir a la calle convencidos de que despelotados el sol es menos agresivo cuando uno sale a pasear descubierto por el Trópico y aledaños. La Aemet nos avisa sin importarle ser inductora del mal humor y del gesto de contrariedad.

Bien es verdad que nunca llueve a gusto de todos, pero también es cierto que hay noticias que no satisfacen a nadie. El frío, por ejemplo, no suele gustar y el viento, que levanta las faldas de las mujeres y se lleva el sombrero de los hombres, tampoco es bien recibido. Pocas veces nos da noticias buenas. Con el cambio meteorológico disculpamos muchas cosas, pero la realidad es que no ganamos para sustos. ¿Por qué?, ya nos mojaremos y nos asfixiaremos, pero en paz, siempre con el sol en la ventana y los copos de nieve cubriendo de blanco el parque.

Las malas noticias llegan solas, ¿por qué tenemos que estarlas esperando con inquietud o malhumor?, pregunto. El sol que siga dando vueltas, que es lo suyo, la luna que continúe cumpliendo sus fases, la sequía que termine pronto y la niebla deje de recordarnos que tendremos que morirnos, lo único que sabemos con mayor certeza sobre nuestro futuro. La Aemet que estudie e investigue a ver si descubre el clima ideal de cada momento para cada uno y que nos ayude a ser felices de vez en cuando. No será fácil, lo sé, pero lo cierto es que nos vendría muy bien a todos.