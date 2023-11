Las estrellas de 'Friends' despiden a su amigo Matthew Perry en un funeral íntimo en Hollywood

Una semana después de la muerte del actor Matthew Perry, el intérprete ha sido enterrado en Hollywood, rodeado de familiares y amigos, entre los que se encontraban sus compañeros protagonistas de Friends.

En una ceremonia íntima, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc acudieron a despedir a Perry, que fue enterrado en el cementerio Forest Lawn, que está situado muy poca distancia de los estudios de la Warner, donde se rodó íntegramente Friends.

Este cementerio hollywoodiense es donde reposan también estrellas como Bette Davis, Stan Laurel, Carrie Fisher o Marilyn Monroe, tal y como recoge el portal TMZ.com.

Según este medio, el funeral terminó con una interpretación de la canción de Peter Gabriel Don't Give Up, que incluye la frase: "No queda pelea o eso parece, soy un hombre cuyos sueños han abandonado, he cambiado mi rostro, cambié mi nombre, pero nadie te quiere cuando pierdes".

Esta estrofa se interpreta como una referencia a la lucha de Mattew Perry para vencer su adicción a las drogas y al alcohol.

En el funeral estaban presentes su madre, Suzanne Morrison, su padre, John Bennett Perry, y su padrastro, Keith Morrison, entre otros familiares.