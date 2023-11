Blanca Suárez se confiesa: "Javier Rey es mi marido, aunque no estemos casados, quien me hace sentir yo al 100%"

La actriz Blanca Suárez, de 35 años, acaba de presentar su última película, Me he hecho viral, motivo que la ha llevado a ser entrevistada por Vicky Martín Berrocal es su nuevo podcast, A solas con...

Sentada en un sofá blanco, frente a su entrevistadora, acomodada en un mueble similar, la actriz ha hablado del actor Javier Rey, de 43 años, con quien lleva viviendo desde comienzos de 2020.

Una de las cosas que más valora de su relación con Javier Rey, padre de un niño con la actriz canaria Iris Díaz, es la "calma absoluta" que le proporciona.

Definió Blanca la sensación de estar con alguien que te hace ser tú misma: "Sentir que puedes ser tú al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona".

'El verano que vivimos', la película donde se enamoraron.

Blanca, protagonista de numerosas series como El internado, El barco, Las chicas del cable... definió a Rey como su marido. A preguntas de Vicky sobre si se había casado, la actriz fue rotunda: "No me he casado, pero es mi esposo".

Blanca Suárez, que ha salido con actores como Miguel Ángel Silvestre y Mario Casas, entre muchos, y Javier Rey se enamoraron en el rodaje de la película El verano que vivimos, donde mantenían una apasionada historia de amor en la ficción también.

Previamente, la pareja había coincidido en la serie Lo que escondían sus ojos, adaptación de la novela de la periodista Nieves Herrero centrada en la relación del político Ramón Serrano Suñer (intepretado por Rubén Cortada) con la marquesa de Llanzol (Suárez). En ella, Rey encarnaba al modisto Cristóbal Balenciaga. Rey, que se hizo popular en Velvet, protagonizó una serie de gran éxito, Fariña, entre otras muchas.