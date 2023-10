Blanca Suárez apunta a 'hacerse viral' y sorprende con una pamela de más de medio metro de ancho

Este fin de semana no ha parado de hablarse en redes sociales de la fiesta inspirada en el hipódromo de Ascot de Glowfilter, aunque no para bien. Los errores de protocolo fueron el leitmotiv de las críticas entre los entendidos en moda y etiqueta, que señalaron a varias 'influencers' españolas por llevar looks que ni siquiera se acercaban al estricto protocolo del Royal Ascot.

Una de las principales atracciones de este evento de la alta sociedad británica son las pamelas, donde pierden toda la discreción y apuestan por piezas muy extravagantes, grandes y a todo color. En la fiesta de Marta Lozano las echamos de menos, sin embargo, Blanca Suárez ha llegado para enseñar a todo el mundo cómo se hace.

Ahora, la actriz está inmersa en la promoción de Me he hecho viral, la nueva película que protagoniza con Enric Auquer y dirigida por Jorge Coira. Hace unos días fue a presentarla en El Hormiguero, llevando un vestido de inspiración 'vintage' que será una de las grandes tendencias de la próxima temporada, pero aquí no se quedan las lecciones de estilo.

Ayer, Blanca presentó el film en Kinépolis y, para la ocasión, apostó por un look que en seguida captó la atención de los fotógrafos (y la nuestra, por supuesto) y se convertirá en la alternativa 'fashion' perfecta para nuestros 'outfits' de Halloween.

Blanca Suárez en el 'photocall' de 'Me he hecho viral' Europa Press

Blanca Suárez derrochó glamour con un 'outfit' muy 'witchy' sobre la alfombra azul con un conjunto negro de punto firmado por Nina Ricci formado por un top 'cropped' de manga larga, escote corazón y hombros descubiertos (350 €), acompañado de una falda de tubo larga a juego, de tiro alto y corte sirena (790 €).

No obstante, el detalle que nos llevaba tanto a American Horror Story: Coven como a Ascot, era la impresionante pamela extragrande de 52 centímetros de diámetro (895 €), también de lana y perteneciente a la última colección de Harris Reed, director creativo de la firma.

Desde hace un año, la actriz está arriesgando mucho con sus looks, saliéndose de lo convencional para crear su propio estilo y destacar de entre los demás. A diferencia de las tendencias actuales, Blanca no busca potenciar su lado más sexy, sino el más creativo, desafiando los límites de la moda y dejándonos looks tan icónicos como este.

