El flequillo 'shaggy' de Blanca Suárez que será más pedido en las peluquerías este otoño

El inicio de la nueva temporada trae consigo nuevos comienzos, proyectos y etapas que, muchas veces, vienen acompañadas de otros cambios, como puede ser un corte de pelo. Las 'celebrities' más seguidas de España no han dudado en dar el paso de 'cortar por lo sano' y modificar, aunque sea levemente, sus looks. Ese es el caso de Marta Sánchez, que apostó por pasarse al flequillo más favorecedor o Aitana que cambio su icónico look con motivo de la presentación de Alpha, su nuevo trabajo. Sin embargo, la última en pasar por el salón de belleza ha sido Blanca Suárez que se ha apuntado a la tendencia capilar que más se pedirá este otoño en las peluquerías pero, ¿de cuál se trata?

La actriz no le teme a los cambios de look. A lo largo de su carrera se ha atrevido a lucir todo tipo de cortes y colores de pelo, pero parece que este otoño 2023 Blanca se suma al listado de las famosas que se han cortado el flequillo con uno de estilo 'shaggy' que los expertos definen como el más "contemporáneo".

Esta semana Blanca Suárez ha reaparecido en Madrid en un evento profesional, de la mano de Samsung y ScrapWorld. Para la cita, la intérprete lució un traje de 'tweed' formado por una americana 'oversize' en color malva y una falda asimétrica a juego. Un diseño muy original de Stella McCartney que combinó con unas sandalias de tiras negras de tacón. Sin embargo, y a pesar de la peculiaridad del 'outfit', Blanca llamó la atención especialmente por estrenar un nuevo flequillo 'shaggy' que apunta a triunfar durante toda la temporada.

¿En qué consiste el flequillo 'shaggy'?

"El flequillo 'shaggy' es una tendencia que ha ganado popularidad en el mundo de la peluquería. Se caracteriza por su aspecto desenfadado y texturizado, que aporta un toque bohemio y fresco al estilo", explican a Mujer.es los expertos en peluquería de Carche Beauty Palace. "Este tipo de flequillo se adapta perfectamente a un estilo de vida dinámico y contemporáneo", detallan.

El corte del flequillo 'shaggy' "se enfoca en crear una apariencia despeinada y libre, con mechones de diferentes longitudes que se entrelazan de manera armoniosa. El objetivo es lograr un equilibrio entre lo pulido y lo casual, brindando un aspecto relajado pero estilizado", añaden. Por ello, se trata de un corte idóneo para el día a día, pero también para las que buscan un plus de 'glamour' en ocasiones más especiales.

Blanca Suárez en el evento de Samsung x ScrapWorld Cortesía de Samsung

¿Cómo se consigue el flequillo 'shaggy'?

"Para lograr el flequillo 'shaggy', es esencial trabajar con capas y texturas. Se parte de un corte base con capas en la zona frontal, permitiendo que el flequillo tenga una apariencia desestructurada y natural", explican los expertos en peluquería de Carche Beauty Palace. "Luego, se utilizan técnicas de desfilado y degradado para crear movimiento y ligereza en el flequillo. Es importante respetar la textura natural del cabello para un resultado auténtico y favorecedor".

¿A qué tipo de rostros favorece?

"El flequillo 'shaggy' es increíblemente versátil y puede adaptarse a una amplia variedad de formas de rostro. Sin embargo, se destaca especialmente en rostros ovalados y alargados, ya que ayuda a suavizar las facciones y aporta un encanto juvenil y desenfadado. También puede ser perfecto para rostros cuadrados, ya que añade suavidad y equilibrio a las líneas más definidas", especifican los expertos.

