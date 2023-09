Marta Sánchez se pasa al flequillo que resta años de golpe

Marta Sánchez, una de las artistas más consolidadas de España, ha tenido que despedir a dos grandes amigas que le han acompañado a lo largo de su profesión. Primero a María Teresa Campos y después a la cantante María Jiménez, por lo que su vuelta a la rutina tras el verano ha sido un poco más complicado esta vez.

Ante las adversidades y los cambios de ánimo, no solo Marta, sino que todas pensamos que una de las maneras de afrontar estas situaciones puede ser un cambio de look que nos haga vernos mejores para empezar una nueva etapa, siendo personas un poco distintas.

Con este tipo de cambio, lo cierto es que unas veces acertamos y otras no. En el caso de Marta Sánchez, este nuevo corte ha sido sin duda todo un éxito. El flequillo cortina con el que se ha atrevido esta vez conserva el largo de su melena rubia, le da volumen y le hace parecer mucho más joven.

Qué flequillo puedes probar para verte más o menos favorecida según tus facciones

Si también quieres probar con un cambio de look, pero no te atreves a jugar con el largo de tu pelo, un flequillo es una opción perfecta para vernos distintas sin arriesgarnos demasiado. Eso sí, no todos tienen el mismo efecto sobre el rostro, así que antes de atreverte a estrenar un nuevo look, debes probar cuál es el que mejor te sienta para no arrepentirte luego.

Si quieres empezar poco a poco puedes intentarlo con un flequillo largo, que dan un poco de volumen al cabello, para que no quede lacio y pegado a la cara, además no hace falta peinarlos mucho.

Puedes también optar por hacerlo un poco más corto y mantenerlo abierto tipo cortina, como el de Marta Sánchez. De esta manera, no vas a tener que retocarlo tantas veces y puedes apartarlo de la cara, cuando te canses.

Si te ves con ganas, puedes atreverte con todo y probar con un flequillo corto para cambiar por completo el estilo de tu melena. Eso sí, no es un peinado que siente bien a todo el mundo, así que antes podrías probar primero con uno postizo para ver si te acostumbras.

Si te gusta la idea, pero no te ves capaz de atreverte con un cambio tan grande, prueba a ir desfilando tu pelo poco a poco hasta que vayas encontrando la forma que mejor se adapte a tus facciones para que el cambio te siente bien, te veas favorecida y estés más segura.

