Marta Sánchez tiene el bañador que es 'sold out' aunque cueste 150 euros

Disfrutona como la que más, Marta Sánchez no piensa poner fin al verano 2023 hasta haber aprovechado cada rayo de sol luciendo los mejores trajes de baño. Lo último que hemos podido ver de la cantante ha sido este bañador reductor, tan codiciado, que está continuamente 'sold out' por su alta demanda a pesar de su precio no tan asequible.

El posado de Marta Sánchez con el bañador más codiciado

Melena rubia al viento rizada y piel dorada. La cantante posaba así para sus seguidores de Instagram en un paseo en barco por las aguas mallorquinas. Y lo hacía luciendo uno de esos bañadores en los que sí merece la pena invertir por su favorecedor efecto y la capacidad de potenciar el bronceado más bonito de finales de verano.

El bañador reductor en el que sí invertirás más de 100 euros

Bikinis y bañadores son, por desgracia, prendas que sufren un gran desgaste durante la temporada de verano. La sal del mar, el sol y el cloro de la piscina provoca que estos se deterioren con rapidez, y a esto se le suman las diferentes tendencias en auge que cambian de un año a otro.

Todo crea un clima propicio para que de un verano a otro renovemos nuestra moda de baño, apostando por piezas que no supongan una gran inversión para nuestro bolsillo. Sin embargo, en ocasiones sí merece la pena gasta algo más y hacernos con un diseño atemporal, duradero, que resista alguna temporada más en nuestro armario de verano y que estilice nuestra silueta al máximo. Y este de Guillermina Baeza que copiaremos a Marta Sánchez es el ejemplo perfecto.

El bañador 'sold out' efecto faja Guillermina Baeza

Se trata de un bañador en canalé bicolor: cuerpo negro y detalles en escote y espalda en blanco. Con copas extraíbles para brindar una mayor sujeción a las mujeres que la necesiten, escote V y espalda al descubierto.

El bañador 'sold out' efecto faja Guillermina Baeza

El agradable tejido exterior de canalé se acompaña por el forro interior efecto reductor que proporciona un extra de sujeción en la parte delantera estilizando la silueta de todas las mujeres que lo lleven.

Viendo cómo queda el bañador más cotizado de España a Marta Sánchez, es un sí rotundo a la inversión de 155 euros que costaba originalmente. Eso sí, tras la temporada de rebajas, puedes hacerte con él por 108 euros, claro que solo si encuentras disponible tu talla porque es un completo 'sold out' en la web de Guillermina Baeza.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.