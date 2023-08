La falda de Marta Sánchez que adoran las chicas de 20 y que ahora le pedirán prestada sus madres

El verano está llegando a su fin, pero eso no le impide a Marta Sánchez disfrutar de estos últimos días en Mallorca, uno de los grandes paraísos que guarda España. Parece que la isla balear ha sido el refugio de la cantante estas últimas semanas, que las ha aprovechado al máximo.

Si bien ha mantenido un perfil bajo y no ha actualizado mucho su cuenta de Instagram, sí que nos ha dejado algunos looks con toques ibicencos que se han convertido en toda una inspiración para nuestros looks estivales. No obstante, ha sido su última publicación en la que nos ha dado un avance de una de las grandes tendencias que se vienen.

Aunque técnicamente seguimos en verano, la bajada repentina de temperaturas ya nos hace pensar en los looks que nos vamos a poner en la próxima estación, como ya nos ha demostrado María Pombo, con conjuntos y prendas estrella del entretiempo.

Para despedirse de Mallorca, Marta Sánchez ha recurrido al luto del negro luciendo un bañador de escote asimétrico de Énfasis, una falda midi y un cinturón marrón con el que rompía el look monocromático. Sin embargo, lo que más nos ha llamado la atención ha sido la parte de abajo de su 'outfit'.

Como hemos dicho, se trata de una falda midi negra de Carolina Herrera que esconde la gran tendencia que se viene para este otoño: el satén. Ya lo vimos en las pasarelas de David Koma, Maison Margiela y Simone Rocha, además de las 'influencers' escandinavas, que en este momento son las principales 'trendsetters'.

Si bien este diseño tiene enamorada a toda la Generación Z, ahora serán las madres quienes asalten el armario de sus hijas, ya que, como vemos, queda bien en todas las edades y es la prenda ideal para cualquier ocasión, ya sea para ir en barco (como Marta) o ir al trabajo.

La falda de satén midi 'low cost' perfecta para la vuelta a la oficina

Entre los básicos para la ropa de oficina (además de la camisa blanca y los trajes dos piezas), están las faldas satinadas, una prenda elegante y totalmente versátil que nos vale para cualquier época del año, ya haga frío o calor.

Si todavía no tienes la tuya, pero quieres apuntarte a esta última tendencia, hemos encontrado en H&M un modelo muy parecido al de Marta Sánchez y, además, 'low cost', por lo que su bolsillo no va a sufrir con este cambio de armario.

Como hemos dicho, se trata de una falda negra satinada de largo midi y una suave caída que envuelve al cuerpo y lo acompaña con cada movimiento. Se cierra con una cremallera oculta y botón en un lateral y, según dicen en los comentarios, si eliges tu talla habitual no aprieta nada. Está disponible desde la talla 32 hasta la 58 (25,99 € ref: 1139739010).

Falda midi de satén de H&M Cortesía

