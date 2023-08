El look de María Pombo para la 'rentrée' que querremos llevar en estos días más fríos

Agosto nos ha sorprendido en España con una drástica bajada de temperaturas. De los 40 grados que teníamos hace una semana, ahora hemos empezado a dormir arropadas con una manta y despertándonos con temperaturas bastante frescas que, huelga decir, las agradecemos un poco.

Este frío repentino nos permite comenzar a jugar con los looks de la 'rentrée', volviendo a los 'outfits' de infinitas posibilidades que nos da el armario de entretiempo. Sin tener que ir apenas sin ropa, pero todavía sin recurrir a las capas, las 'influencers' nos inspiran con sus looks veraniegos en los que morir de calor no es una opción.

Si buscamos a alguien en quien fijarnos, María Pombo es un gran ejemplo a seguir, ya que se ha pasado todo el mes en Cantrabria con estilismos con los que ha hecho frente a las suaves temperaturas del norte sin pasar frío ni calor. Sin embargo, de todos, nos quedamos con su último look.

Ayer la 'influencer' estuvo de turismo por Santander con su familia y algunos amigos, sorprendiéndonos con un look que no vamos a querer parar de llevar para la vuelta a la oficina. La mediana de las Pombo, se paseó por las calles de la capital cántabra con una blusa blanca con solapa en delantero y espalda que convive con un bordado en el pecho y en las mangas abullonadas (79 €).

Esta prenda que pertenece a Name the brand, su propia marca, y, aunque es larga, parece ser que debido a la humedad María tuvo que convertirla en un diseño 'cropped', demostrando la versatilidad de la blusa y cómo la podemos combinar de diferente manera.

Para acompañarla, la 'influencer' eligió unos pantalones vaqueros campana en color azul claro que resaltan el bronceado que ha cogido estas últimas semanas. Se trata de un diseño de tiro medio que pertenecen a la firma portuguesa Salsa, aunque no se encuentran disponibles en la página web.

Vuelven los botines más buscados del 2010

Como calzado, María Pombo sacó del baúl de los recuerdos unos botines de estilo militar que fueron nuestra obsesión en la década del 2010. Dr. Martens fue el pionero en convertir en necesidad este calzado que estaba en la lista de deseos de cualquier adolescente que le gustase la moda.

Estos botines que en los 70 formaron parte del uniforme de la estética punk, volvieron a la vida en los 90 gracias al grunge y, por consiguiente, en el 2010, con el resurgimiento de esta tendencia que las convirtió en todo un fenómeno de masas y todo el mundo quería las botas de las costuras amarillas.

Aunque en su momento las combinábamos con vaqueros pitillo, los años nos han enseñado que no hay nada como unos pantalones sueltos, por lo que, al igual que María, esta vez las llevaremos con siluetas campana, 'wide leg' y, por supuesto, con minifaldas.

Botines militares en la Semana de la Moda de Londres FW23 Valentina Valdinoci

