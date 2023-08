Tamara Falcó se convierte en la invitada perfecta con un vestido ajustado diseñado por ella misma

Después de una luna de miel viajando por los lugares más mágicos del planeta, Tamara Falcó ha vuelto a España para asistir a la boda de Luisa Bergel, la mejor amiga de la 'socialité' que, a sus 26 años, ha dado el sí quiero con un vestido de Pertegaz 'vintage' de estilo Cenicienta con el que inaugura la temporada de bodas de otoño.

Con algo más de 400 invitados mirando cómo la novia caminaba hacia el altar, el resto del mundo estaba pendiente de los famosos invitados a la ceremonia, entre los que se encontraban Vicky Martín Berrocal, José Luis Martínez Almeida con su novia Teresa Urquijo, Alejandra Onieva, Miguel Ángel Muñoz y, por supuesto, la marquesa de Griñón con su marido.

El look más tropical de Tamara Falcó

Esta es la primera ocasión que vemos a la pareja tras su escapada a Zambia y Bora Bora, donde Falcó presumió de moreno y aprovechó la inspiración de la que se ha empapado este último mes para su look de invitada.

Con un estilo diferente al que suele llevar, Tamara sorprendió en la boda de Luisa Bergel con un vestido diseñado por ella misma en la que no faltaban referencias a su paradisiaca luna de miel.

El vestido de invitada de Tamara Falcó @tamara_falco

Junto a varios amigos, la marquesa de Griñón posaba con un vestido estampado con rosas en negro y rojo, escote corazón, tirante espagueti con manga corta sobre los brazos y falda evasé. Esta prenda tan floral nos transporta de nuevo a las imágenes que ha compartido Tamara Falcó de su luna de miel, de la que todavía parece que se niega a regresar y que hace un guiño a su faceta como cocinera a través de su colorido, sus formas y estampados.

El vestido forma parte de la colección Velvet Cake de TFP, la firma homónima de la aristócrata bañada en tonos rojizos, rosas y berenjena que serán la opción perfecta para las invitadas de esta próxima temporada, con siluetas sinuosas de hombros descubiertos y estampados de flores combinados con lentejuelas.

La colección está disponible en la página web tanto de Pedro del Hierro como de Cortefiel, donde podemos encontrar el vestido con el que Tamara ha acaparado titulares a un precio de 289 euros.

El vestido de Tamara protagonista de la boda de Luisa Bergel Pedro del Hierro

Los complementos más llamativos de la marquesa de Griñón

Si bien nos ha sorprendido con su vestido, no es lo único que ha llamado la atención del look de invitada de Tamara Falcó. A la 'socialité' le encanta seguir el protocolo, aunque sea a su estilo, por lo que en lugar de un tradicional tocado, ha preferido lucir un ramillete de hortensia blanca detrás de la oreja, que combinaba con el resto de su look.

Por otra parte, hemos sido incapaces de pasar por alto sus zapatos, unas sandalias de rafia de plataforma y algo de tacón, la combinación perfecta para conseguir el calzado más cómodo en una boda. Su estilo relajado, aunque elegante, consiguen que sean perfectas para cualquier ocasión, por lo que no las vamos a perder de vista para nuestra vuelta a la oficina.

