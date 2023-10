A Joana Sanz se le rompen unos vaqueros recién comprados: "Me he quedado con media nalga fuera al agacharme"

La calidad de la prenda resulta fundamental a la hora de hacer una compra. Si compramos una prenda atemporal y duradera, estaremos hablando de una buena inversión que no sólo mira por nuestra economía, sino que además se convierte en un gesto favorable para nuestro planeta. Si bien es cierto que las firmas de moda más conocidas de España, como Zara o Mango, se caracterizan por su buena relación calidad-precio, hay veces que podemos encontrar alguna excepción y sorprendernos con diseños que, quizás, no cumplan con nuestras expectativas. Esa ha sido la mala experiencia que ha tenido la modelo Joana Sanz al hacerse con unos vaqueros nuevos que ha terminado desaconsejando por Instagram.

Aunque no suele ocurrir, una situación muy típica que nos puede pasar a muchos es que cuando nos agachemos los pantalones se rajen. Esto puede ocurrir por un defecto de fábrica, porque las costuras no estén bien rematadas o, simplemente, porque los materiales con los que se ha confeccionado el diseño no son de la calidad suficiente.

Precisamente ha sido a través de las Stories de Instagram por donde Joana Sanz ha compartido su disgusto con la compra de sus nuevos vaqueros de Mango. "Gracias por la calidad", comenzaba su queja. "Los estaba estrenando y me he quedado con media nalga fuera al agacharme", añade a su Stories en la que, además, también ha compartido una imagen de cómo han quedado sus pantalones tras este "accidente".

Stories de Joana Sanz Instagram / @joanasanz

La aclaración de Joana Sanz

Tras la publicación, Joana Sanz ha aclarado en unos vídeos de las Stories de su perfil de Instagram lo sucedido: "Veo que ha tenido bastante revuelo el momento del pantalón roto. No lo hice por perjudicar a la marca, ni mucho menos, pero bueno, igual que publicas algo cuando te gusta mucho, también lo hago cuando pasan estas cosas", explica la modelo. "Me molestó bastante que el pantalón es nuevo, o sea le quité la etiqueta esta mañana. No me había pasado jamás en la vida, y mira que tengo pantalones de Mango, de Zara, de lo que sea... Que he lavado y nunca jamás se me había roto un pantalón así", lamenta.

"Jolín, que se te haga tremendo corte en la nalga en algo nuevo sin usar, sin lavar... Imagínate que te pasa en la calle", continúa. "Yo tuve suerte que estaba en casa y me vieron el culo los instaladores", comenta con humor. "El drama podría haber sido mayor pero no lo fue. Me cambié el pantalón por otro que tengo de Mango desde hace como tres años, un 'jeans' talla 34, lavado y usado, y hago sentadillas y todo y no se rompe", explica mientras hace sentadillas en el propio vídeo.

Desde el Instagram de Mango me escribieron, me pidieron disculpas, lamentaron lo sucedido y me dijeron que lo llevara a la tienda más cercana para hacerme el cambio

"No sé qué ha pasado porque un es un 'jeans' de Mango igual que el otro. Sí que es verdad que noto más grueso el 'jean' pero, no sé, pudo ser error de fábrica", puntualiza. "Desde el Instagram de Mango me escribieron, me pidieron disculpas, lamentaron lo sucedido y me dijeron que lo llevara a la tienda más cercana para hacerme el cambio, así que mañana lo llevaré."

